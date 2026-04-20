Kosova drejt zgjedhjeve të reja, partitë dështojnë të bien dakord për presidentin

PRISHTINË – Kosova rrezikon të shkojë në zgjedhje të reja parlamentare, pasi subjektet kryesore politike nuk kanë arritur marrëveshje për zgjedhjen e presidentit të ri, ndërsa afati kushtetues skadon më 28 prill.
Përpjekjet për kompromis mes Lëvizja Vetëvendosje (LVV) dhe Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) rezultuan të pasuksesshme, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës (PDK) deklaroi se e konsideron të përmbyllur kontributin e saj në këtë proces.
Kryeministri dhe njëherësh lideri i LVV-së, Albin Kurti, tha se bisedimet me kreun e LDK-së, Lumir Abdixhiku, dështuan pasi asnjë nga ofertat e paraqitura nuk u pranua. Ai paralajmëroi se vendi mund të përballet me zgjedhje të parakohshme nëse nuk arrihet zgjedhja e presidentit brenda afatit.
Kurti bëri të ditur se i kishte ofruar LDK-së poste të rëndësishme në një formulë të mundshme bashkëqeverisjeje, përfshirë zëvendëskryeministrin, Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe disa ministri të tjera, si dhe postin e kryetarit të Kuvendit.
Nga ana tjetër, Abdixhiku konfirmoi dështimin e bisedimeve dhe theksoi se nuk do të ketë takime të tjera me Kurtin. Ai ritheksoi qëndrimin e LDK-së se një parti e vetme nuk duhet të drejtojë tri institucionet kryesore të vendit: qeverinë, kuvendin dhe presidencën.
Ndërkohë, PDK, e drejtuar nga Bedri Hamza, deklaroi se kishte qenë e gatshme të mbështeste një kandidat konsensual për president, pa kushte dhe pa kërkuar përfshirje në qeveri. Megjithatë, sipas saj, mungesa e vullnetit politik nga mazhoranca ka penguar arritjen e një zgjidhjeje.
Zhvillimet vijnë pasi mandati i ish-presidentes Vjosa Osmani përfundoi më 4 prill, ndërsa aktualisht detyrën e ushtrueses së presidentit e mban kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu.
Sipas Kushtetutës së Kosovës, presidenti zgjidhet me dy të tretat e votave në dy raundet e para ose me 61 vota në raundin e tretë, por për zhvillimin e votimit kërkohet prania e të paktën 80 deputetëve në sallë. Duke qenë se asnjë parti nuk i ka e vetme këto numra, zgjedhja e presidentit kërkon domosdoshmërisht konsensus politik.
Analistët vlerësojnë se mungesa e marrëveshjes dhe qëndrimet e forta të palëve po e thellojnë krizën institucionale, duke e bërë gjithnjë e më të mundshme skenarin e zgjedhjeve të reja.
