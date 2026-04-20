Përhapi lajmin se kryetari dhe punonjësit e bashkisë janë infektuar me HIV-AIDS, policia nis procedimin për të riun

GJIROKASTËR – Një 33-vjeçar është proceduar penalisht nga Policia e Shtetit, pasi dyshohet se ka përhapur informacione të rreme në rrjetet sociale, duke shkaktuar panik te qytetarët.
Sipas njoftimit zyrtar të policisë, shtetasi me iniciale E. K., banues në Gjirokastër, ka publikuar pretendime të pavërteta se kryetari i bashkisë dhe disa punonjës të këtij institucioni janë të infektuar me HIV/AIDS.
Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Gjirokastër referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal ndaj tij për veprën penale “Përhapja e informatave të rreme që ngjallin panik”.
Në cilësinë e provës materiale, autoritetet sekuestruan edhe telefonin celular të 33-vjeçarit, ndërsa materialet procedurale i janë kaluar Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër për veprime të mëtejshme.
Policia apelon për përgjegjësi në publikimin e informacionit në rrjetet sociale, duke theksuar se përhapja e lajmeve të rreme që cenojnë sigurinë dhe rendin publik përbën vepër penale.
Njoftimi i policisë:
Gjirokastër/ Procedohet penalisht një 33-vjeçar, pasi dyshohet se ka përhapur informacione të rreme në rrjetet sociale, duke shkaktuar panik te qytetarët, me pretendimin se kryetari i bashkisë dhe punonjës të bashkisë janë të infektuar me HIV/AIDS. Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Gjirokastër referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin E. K., 33 vjeç, banues në Gjirokastër, për veprën penale “Përhapja e informatave të rreme që ngjallin panik”. Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua celulari i 33-vjeçarit. Materialet procedurale iu kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër, për veprime të mëtejshme.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd