Berisha: Protestuesit e arrestuar po keqtrajtohen, beteja jonë, lirimi urgjent i tyre!

TIRANË – Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka deklaruar se protestuesit e arrestuar gjatë tubimit të 17 prillit po përballen me keqtrajtim në ambientet e paraburgimit, duke kërkuar lirimin e tyre të menjëhershëm.
Gjatë një takimi me mbështetësit, Berisha e cilësoi lirimin e të ndaluarve si një nga prioritetet kryesore të opozitës. Ai pretendoi se ndaj disa prej protestuesve është ushtruar dhunë në komisariate, duke i cilësuar ata si “simbol të rezistencës”.
“Lirimi i tyre urgjent nga burgu është beteja jonë”, u shpreh ai, ndërsa falënderoi gjithashtu mediat për pasqyrimin e protestës, të cilën e cilësoi si paqësore.
Berisha përmendi me emër disa nga të arrestuarit, duke i vlerësuar për qëndresën e tyre, dhe ngriti akuza të forta ndaj autoriteteve për mënyrën e menaxhimit të protestës. Në deklaratën e tij, ai përdori tone kritike edhe ndaj qeverisë së kryeministrit Edi Rama, duke e akuzuar për përdorim force të tepruar ndaj qytetarëve.
Deklaratat e tij nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur nga autoritetet, ndërsa pritet reagimi zyrtar i institucioneve përgjegjëse lidhur me pretendimet për keqtrajtim të protestuesve.
