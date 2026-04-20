Kryeministri i Hungarisë Májár: Do të zbatojmë urdhër-arrestin ndaj Netanyahut

Fituesi i zgjedhjeve parlamentare në Hungari, Péter Májár, ka deklaruar se vendi do të rikthehet në Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJPN) dhe do të zbatojë urdhër-arrestet e lëshuara prej saj, përfshirë atë ndaj kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu.
Deklarata vjen pas ndryshimit të kursit politik në Budapest, pasi qeveria e mëparshme e udhëhequr nga Viktor Orbán kishte njoftuar tërheqjen e Hungarisë nga GJPN-ja. Ky vendim, i shpallur vitin e kaluar pas vizitës së Netanyahut në Budapest, pritet të hynte në fuqi më 2 qershor 2026.
Pas fitores në zgjedhjet e 12 prillit, Májár bëri të ditur se një nga hapat e parë të qeverisë së tij do të jetë ndalimi i procesit të tërheqjes dhe rikthimi në këtë institucion ndërkombëtar. Ai theksoi se Hungaria do të respektojë detyrimet që rrjedhin nga anëtarësimi në GJPN.
I pyetur për një ftesë të mundshme drejtuar Netanyahut për të vizituar Budapestin në tetor, në kuadër të 70-vjetorit të Kryengritja hungareze e vitit 1956, Májár sqaroi se ftesa ishte pjesë e komunikimeve të zakonshme diplomatike.
“Nëse një vend është anëtar i GJPN-së dhe një person i kërkuar ndodhet në territorin e tij, atëherë ai duhet të ndalohet. Kjo është e qartë dhe nuk ka nevojë të theksohet në çdo bisedë”, u shpreh ai.
Sipas tij, ekipi i tij po shqyrton mënyrat ligjore për të pezulluar procesin e tërheqjes nga GJPN-ja përpara afatit të 2 qershorit.
Ndërkohë, Gjykata Ndërkombëtare Penale, me seli në Hagë, ka lëshuar një urdhër-arresti ndaj Netanyahut për akuza që lidhen me krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Rripin e Gazës.
Májár njoftoi gjithashtu se seanca e parë e parlamentit të ri hungarez pritet të mbahet në fundjavën e 9-10 majit, ku ai do të bëjë edhe betimin si kryeministër.
