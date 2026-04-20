Skandali që ka tronditur Italinë: shkatërrohet rrjeti i pr’ostitucionit VIP

Jeta e natës në Milano është tronditur nga një operacion i forcave ligjzbatuese italiane, i cili ka zbuluar një rrjet të mirëfilltë prostitucioni të kamufluar pas një agjencie për organizimin e eventeve. Prokuroria e Milanos dhe Guardia di Finanza kanë ekzekutuar katër urdhër-arreste dhe kanë sekuestruar asete me vlerë mbi 1.2 milionë euro, të cilat dyshohet se vijnë nga favorizimi i prostitucionit dhe pastrimi i parave.
Hetimi, i koordinuar nga Zëvendësprokurori Bruno Albertini dhe i deleguar te Njësia e Policisë Financiare dhe Ekonomike, ka nxjerrë në dritë një skemë të mirëorganizuar që operonte në disa nga lokalet më të njohura të qytetit.
Nga klubet e natës te dhomat e hoteleve
Sipas dosjes hetimore, klientela e këtij rrjeti përbëhej nga individë me profil të lartë, përfshirë sipërmarrës të pasur dhe disa futbollistë të njohur të kampionatit italian, Serie A. Sindikata kriminale nuk ofronte thjesht planifikim festash, por një shërbim ekskluziv dhe të kushtueshëm.
“Atyre iu ofrua një paketë e plotë shërbimesh që përfshinte një dalje në një klub, akomodimin në një hotel dhe shoqërimin nga një eskortë. Për këto mbrëmje, klientela e pasur ishte e gatshme të shpenzonte shuma të mëdha, të cilat arrinin në disa mijëra euro për natë,” theksohet në gjetjet e prokurorisë.
Gjyqtarja e hetimeve paraprake, Chiara Valori, firmosi katër masat e sigurisë “arrest shtëpiak” për organizatorët, të cilët akuzohen për nxitje, favorizim dhe shfrytëzim të prostitucionit në zonën e jetës së natës, si dhe për pastrim të të ardhurave që rridhnin nga ky aktivitet. Fasadë eventesh dhe pastrim parash
Zbulimet e Njësisë së Policisë Ekonomike dhe Financiare të Milanos treguan se pika e referimit për organizatën ishte një kompani me seli në Cinisello Balsamo. Pas fasadës së ligjshme të planifikimit të ngjarjeve, kompania e kishte përqendruar biznesin te rekrutimi i grave, përfshirë eskorta profesioniste.
Këto gra akomodoheshin në ambientet e kompanisë dhe viheshin në dispozicion për të marrë pjesë në evente mondane, ku më pas ofronin shërbime seksuale për pagesa të majme.
Puna e Guardia di Finanza u përqendrua në gjurmimin e pasurive të akumuluara nga kjo skemë. Në një deklaratë të tyre lidhur me provat e mbledhura, theksohet shpërpjesëtimi financiar:
“Rindërtimi i pasurive të akumuluara në mënyrë të paligjshme ka nxjerrë në pah se burimet e të ardhurave të të dyshuarve ishin plotësisht joproporcionale me ato të deklaruara ligjërisht, duke vërtetuar se pasuritë i atribuohen ekskluzivisht biznesit të paligjshëm të mbuluar përmes organizimit të ngjarjeve.”
Hetimet pritet të vijojnë për të zbardhur të gjithë zinxhirin e personave të përfshirë dhe identitetet e klientëve VIP që ushqenin këtë rrjet prostitucioni në metropolin italian.
