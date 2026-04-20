E trishtë në Dibër! Burri humb jetën pasi sulmohet nga kali!

Një ngjarje e rëndë është shënuar në fshatin Sllovë të Dibrës, ku një 65-vjeçar ka humbur jetën pasi është sulmuar nga një kalë.
Viktima, Bashkim Ferati, dyshohet se ka qenë në afërsi të kafshës në momentin kur ka ndodhur incidenti fatal.
Sipas informacioneve paraprake, i moshuari ka marrë plagë të rënda nga goditjet e kafshës dhe, pavarësisht përpjekjeve për t’i dhënë ndihmë, nuk ka mundur të mbijetojë.
Rrethanat e plota të ngjarjes mbeten ende të paqarta, ndërsa pritet zbardhja e tyre nga autoritetet.
