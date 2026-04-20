Presidenti i Kinës zhvillon bisedë telefonike me Princin e Kurorës dhe Kryeministrin e Arabisë Saudite

Presidenti i Kinës Xi Jinping zhvilloi sot një bisedë telefonike me Princin e Kurorës dhe Kryeministrin e Arabisë Saudite Mohammed bin Salman me kërkesë të këtij të fundit.
Xi Jinping tha se vendi i tij i kushton rëndësi të madhe zhvillimit të marrëdhënieve me Arabinë Saudite dhe gjithmonë i është përmbajtur parimeve të respektit të ndërsjellë, barazisë dhe përfitimit të ndërsjellë. Ky vit shënon 10-vjetorin e vendosjes së partneritetit strategjik gjithëpërfshirës midis dy vendeve. Kina është e gatshme ta shfrytëzojë këtë mundësi me Arabinë Saudite për të thelluar besimin e ndërsjellë strategjik, për të forcuar bashkëpunimin pragmatik, për të zgjeruar shkëmbimet në të gjitha nivelet dhe për të thelluar vazhdimisht marrëdhëniet e dy vendeve, duke dhënë një shembull për zhvillimin e marrëdhënieve midis Kinës dhe vendeve arabe.
Lidhur me situatën aktuale në Lindjen e Mesme dhe Rajonin e Gjirit, Xi Jinping tha se Kina mbështet një armëpushim të menjëhershëm dhe gjithëpërfshirës, si dhe të gjitha përpjekjet që çojnë në rivendosjen e paqes. Gjithashtu këmbëngul në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve përmes mjeteve politike dhe diplomatike.
Ngushtica e Hormuzit duhet të mbetet e hapur për lundrim normal, gjë që është në interesin e përbashkët të vendeve të rajonit dhe bashkësisë ndërkombëtare. Kina mbështet vendet e rajonit në ndërtimin e një shtëpie të përbashkët fqinjësie të mirë, zhvillimi, sigurie dhe bashkëpunimi, duke marrë fatin e tyre në duart dhe duke promovuar paqen dhe stabilitetin e qëndrueshëm në rajon.
Mohammed bin Salman u shpreh se marrëdhëniet mes dy vendeve janë strategjike dhe zhvillimi i tyre është thelbësor për Arabinë Saudite. Konflikti aktual në Lindjen e Mesme po dëmton sigurinë e shteteve të Gjirit dhe po ndikon rëndë në furnizimin global me energji dhe operacionet ekonomike. Arabia Saudite është e përkushtuar për zgjidhjen e konflikteve dhe dallimeve përmes dialogut dhe shpreson të shmangë përshkallëzimin. Kina, si një fuqi e madhe botërore përgjegjëse, ka mbajtur vazhdimisht një qëndrim të drejtë dhe mbështet miqësinë e fqinjësisë së mirë, dialogun dhe bashkëpunimin mes vendeve të Lindjes së Mesme. Arabia Saudite është e gatshme të forcojë komunikimin dhe koordinimin me Kinën për të ruajtur armëpushimin, për të parandaluar rifillimin e luftimeve, për të garantuar sigurinë dhe lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit dhe për të kërkuar së bashku mënyra për të arritur paqe dhe stabilitet të qëndrueshëm në rajon.
