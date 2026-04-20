Delegacion i ‘Fratelli d’Italia’ viziton Gjadrin: Me fakte do hedhim poshtë narrativën e shtrembëruar

Një delegacion i partisë ‘Fratelli d’Italia’ arritën këtë të hënë në Shqipëri për të verifikuar funksionimin e Qendrës së Qëndrimit për Riatdhesime (CPR) në Gjadër.
Ata mbërritën në Gjadër rreth orës 12: 30 dhe pas qëndrimi për rreth 3 orë në një deklaratë të shkurtër përgjegjësja për Departamentin e Emigracionit, Sara Kelany tha se: "dëshirojmë me fakte të hedhim poshtë narrativën e shtrembëruar dhe të qëllimshme sipas së cilës këto struktura nuk funksionojnë ose, më keq, janë një humbje e kotë".
