Skemë e dyshuar pastrimi parash mes Zvicrës dhe Tiranës, media zvicerane zbardh rolet e grupit

Një gazetë zvicerane ka publikuar detaje mbi një rrjet të dyshuar kriminal që, sipas raportimit, ka pastruar miliona euro nga trafiku i kokainës përmes një skeme të shtrirë nga Zvicra drejt Tiranës.
Sipas artikullit të publikuar nga Aargauer Zeitung, paratë e përfituara nga aktivitetet e jashtëligjshme kanalizoheshin përmes një agjencie udhëtimesh në Lucerna, e njohur si “Zyra”.
Në qendër të skemës, i identifikuar me nofkën “Visi”, përshkruhet si koordinatori kryesor dhe një emër i njohur për autoritetet zvicerane. Ai dyshohet se organizonte takimet, menaxhonte rrjetin dhe siguronte transferimin e parave të depozituara në Zvicër drejt Ballkanit.
Ndërkohë, një tjetër person i identifikuar si “Papi” thuhet se kishte rol kyç në Shqipëri. Ai drejtonte një pikë këmbimi valutor në Tiranë, ku shpërndaheshin fondet e ardhura nga jashtë.
Artikulli përshkruan gjithashtu rrugën e transportit të parave, të cilat dërgoheshin me avion nga Bazeli drejt Prishtinë dhe më pas transportoheshin me rrugë tokësore drejt Shqipërisë.
Grupi përfshinte edhe bashkëpunëtorë të tjerë me role të përcaktuara. Një individ i referuar si “Numri 4” merrej me mbledhjen dhe dorëzimin e parave jashtë orarit të punës së agjencisë. Ndërsa “Xeni”, i afërm i pronarit të agjencisë në Lucernë, konsiderohej një hallkë e rëndësishme në rrjetin informal të transferimit të parave, i njohur si Hawala.
Një tjetër figurë e përmendur është “Nipi”, i afërm i “Visit”, i cili dyshohet se merrte drejtimin e operacioneve në mungesë të tij dhe ka transportuar shuma të mëdha drejt Ballkanit.
Sipas raportimit, autoritetet në Shqipëri dhe Zvicër vijojnë hetimet dhe procedurat penale ndaj personave të përfshirë. “Visi” ndodhet në paraburgim në Zvicër që nga viti 2024 dhe pritet të dalë në gjyq, ndërsa “Papi” është arrestuar në Shqipëri dhe ndodhet në pritje të procesit gjyqësor.
Atikulli i AARGAUER ZEITUNG:
“Shkruaj Burimit, Burimi e di çfarë i duhet dhe unë flas me babin”: Këtë e ka thënë “Visi”, në një bisedë telefonike të përgjuar me një klient të quajtur Arjan. Ky i fundit donte të transferonte në mënyrë diskrete një sasi të madhe parash nga Zvicra në Shqipëri.
Në lojë është një grup kriminal që dyshohet se ka pastruar miliona euro para droge përmes një agjencie udhëtimesh në Lucernë. “Visi” ishte koordinatori dhe dyshohet kreu i bandës ballkanike.
Mediat shqiptare kanë zbuluar së fundmi detaje të reja për grupin, i cili komunikonte përmes shërbimeve të enkriptuara si SkyECC. Këto të dhëna plotësojnë figurën me kode dhe nofka.
“Papi”
Ai është një figurë kyçe e strukturës dhe një emër i njohur për drejtësinë zvicerane. Rreth 20 vite më parë jetonte me familjen në rajonin e Bielit në Zvicër dhe ishte dënuar për trafik droge. Kur hetuesit zviceranë dhe shqiptarë nisën hetimet për rastin e agjencisë në Lucernë, ata u përballën sërish me emrin e tij.
Në Shqipëri ai konsiderohej si bos i kokainës dhe u arrestua në Tiranë në vitin 2018 në një operacion antidrogë, por u lirua shpejt. Në strukturën e Lucernës, “Papi” kishte rol qendror në sistemin Hawala – një sistem informal transferimi parash. Përmes këtij sistemi, të ardhurat nga droga dërgoheshin nga Zvicra në Ballkan përmes agjencisë së udhëtimeve.
“Papi” drejtonte një pikë këmbimi valutor në Tiranë, ku këto para paguheshin. Paratë, që përfundonin në Tiranë, shpesh dërgoheshin me avion nga Bazeli në Prishtinë dhe më pas me rrugë tokësore në Shqipëri.
Pas arrestimit të korrierit Burim, “Papi” thuhet se ka kryer vetë disa transportime. Ai ishte në kontakt të vazhdueshëm me “Visin” për koordinimin e dërgesave.
Sipas hetuesve, “Papi” ishte gjithashtu pjesë e rrjeteve të shpërndarjes së drogës nga ku vinin këto të ardhura kriminale. Autoritetet flasin për disa kanale të ndryshme të rrjetit të trafikut të drogës që gjeneronin fitime të rregullta. Familjarë të “Papit” janë aktivë prej vitesh në Zvicër, sidomos në sektorin e ndërtimit dhe pasurive të paluajtshme.
Në vitin 2025, “Papi” u arrestua në Tiranë, ndërsa u sekuestruan disa prona dhe shuma të mëdha parash si te ai, ashtu edhe te “Visi”.
“Visi”
E gjithë struktura – si rrjeti i drogës ashtu edhe transferimi i parave drejtohej sipas hetuesve nga “Visi”. Ai është djali i një biznesmeni të njohur me lidhje ndërkombëtare, sidomos në SHBA. Babai i tij konsiderohet nga disa si kreu i organizatës, por ai vetë mohon çdo përfshirje.
“Visi” ishte gjithashtu aktiv në sistemin Hawala: ai siguronte që paratë e depozituara në Lucernë të mund të tërhiqeshin në Prishtinë ose Tiranë. Në një rast të përgjuar, ai ka deklaruar se sistemi funksiononte edhe në drejtim të kundërt – nga Shqipëria në Zvicër – dhe se dispononte rreth 2 milionë franga që mund t’i paguante.
Ai konsiderohet gjithashtu “koordinatori kryesor” i disa rrjeteve të drogës në Zvicër. Përfaqësuesit e këtyre rrjeteve takoheshin rregullisht dhe ai përcaktonte “planet e udhëtimit, kohën dhe rendin e takimeve”, sipas hetimeve. Brenda bandës kishte disiplinë të fortë organizative. Një pjesë e rrjetit operonte edhe nga Grenchen në Zvicër.
“Zyra”
Qendra e bandës në Zvicër ishte një agjenci udhëtimesh në Lucernë. Brenda grupit ajo quhej “Zyra”. Ajo i përkiste një biznesmeni kosovar dhe djemve të tij, të cilët gjithashtu janë të akuzuar. Familja zotëron disa kompani në Zvicër, përfshirë edhe në sektorin e pasurive të paluajtshme.
Në “Zyrë” dorëzoheshin paratë e drogës. Vetëm nga komunikimet përmes Surespot dhe Signal, Prokuroria Federale ka dokumentuar depozita prej mesatarisht rreth 60,000 franga në ditë. Më shumë se 40 korrierë droge dyshohet se kanë dorëzuar para aty.
Fakti që “Zyra” kishte një degë të drejtuar nga një nga djemtë në aeroportin e Bazelit nuk duket rastësi: paratë nga aktivitetet e drogës shpesh transportoheshin me avion drejt Kosovës.
Më pas, banda i zhvendoste paratë përmes sistemit Hawala në Ballkan. Komisioni ishte rreth 6% dhe ndahej mes “Visit” dhe “Zyrës”.
“Numri 4”
Kur “Zyra” ishte e mbyllur, paratë mund të dorëzoheshin te “Numri 4” pronari i një firme pastrimi në zonën e Lucernës. Ai konsiderohej i besuar i “Visit” dhe familjes së tij, dhe është gjithashtu i akuzuar.
Ndryshe nga të tjerët, ai ka bashkëpunuar më shumë me hetimet. Para Prokurorisë Federale zvicerane, ai ka shpjeguar mënyrën e funksionimit në Lucernë: “Shkon atje, njerëzit njihen mes vete, dorëzon paratë; ato që unë i detyrohesha. Pastaj i shkruaja ose i telefonoja se paratë u dorëzuan dhe kaq.” Me “atë” i referohej “Visit”.
“Numri 4” mblidhte para nga disa pika të trafikut të drogës për organizatën e Visit dhe i sillte në agjenci. Gjithashtu shërbente si shofer i Visit kur ky ndodhej në Zvicër.
“Xeni”
Në Prishtinë ndodhej vëllai i pronarit të agjencisë në Lucernë, i cili së bashku me një ose dy djem luante një rol të rëndësishëm. Ai ishte një nyje kyçe e rrjetit Hawala nga Lucerna drejt Tiranës.
Sipas hetuesve, tek “Xeni” tërhiqeshin rregullisht para, të cilat me shumë gjasa kishin ardhur me avion nga Zvicra në Prishtinë. Edhe “Papi” ka tërhequr disa herë para në këtë pikë për t’i çuar më pas në Tiranë.
“Nipi”
Bëhet fjalë për Burimin e përmendur më parë. Ai, si i afërm i Visit, merrte koordinimin e strukturës së Lucernës kur ky mungonte. Edhe ai ka qenë shpesh në Lucernë.
“Nipi” dyshohet se ka transportuar vetë disa herë shuma të mëdha drejt Ballkanit. Një herë, policia kufitare në Shqipëri gjeti 76,000 franga në çantën e gruas së tij, kur çifti po kthehej nga Kosova me një Mercedes.
Në një bisedë të përgjuar, Visi ka thënë se nipi kishte marrë një “porosi”. Paratë ishin nisur fillimisht nga Lucerna.
Procese në Zvicër dhe Shqipëri
Po dalin gjithnjë e më shumë detaje, por rrjeti i agjencisë në Lucernë ende nuk është zbardhur plotësisht, sidomos degëzimet në Zvicër.
Si Prokuroria Speciale në Shqipëri ashtu edhe Prokuroria Federale në Zvicër po zhvillojnë procedura penale ndaj disa personave të arrestuar në 2024 dhe 2025. “Visi” ndodhet në paraburgim në Zvicër që nga viti 2024 dhe pritet të dalë në gjyq. “Papi” ndodhet në burg në Shqipëri në pritje të procesit. Vlen parimi i prezumimit të pafajësisë.
