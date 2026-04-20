Rama për ‘Kathimerini’ mohon të ketë marrë bursë nga Athina: S’kam studiuar kurrë në Harvard!

Kryeministri Edi Rama, në një intervistë për median greke Kathimerini, ka hedhur poshtë zërat se ka studiuar në Harvard University apo se ka përfituar bursë nga Greqia. Ai i cilësoi këto pretendime si dezinformata, ndërsa theksoi se Shqipëria po përjeton transformime të rëndësishme ekonomike dhe turistike.
Në intervistë, Rama preku edhe marrëdhëniet me Greqinë, çështjen e pronave në jug të vendit, si dhe reagimet ndaj deklaratave të tij në samitin e Abu Dabit. Ai theksoi se komentet e tij kishin qenë me humor dhe jo me qëllim ofendimi, ndërsa shtoi se nacionalizmi shpesh lidhet me mungesë pjekurie.
Sa i përket çështjes së pronave, kryeministri u shpreh se procesi i regjistrimit dhe pajisjes me tituj pronësie është në zhvillim, veçanërisht në zona si Himara, ku sipas tij qytetarët, pavarësisht origjinës, po marrin dokumentacionin përkatës.
Ai komentoi edhe zhvillimet ekonomike, duke theksuar përmirësimin e raportit mes ekonomisë formale dhe asaj informale, si dhe përdorimin e teknologjisë për rritjen e efikasitetit.
Intervista:
-Gjatë mandatit tuaj, Shqipëria hapi dyert për investimet e huaja, norma vjetore e rritjes është rreth 4%, ndërsa vendi është bërë një magnet për turistët. Çfarë është Shqipëria sot? – Ne kemi sjellë një ndryshim shumë të rëndësishëm në shumë mënyra. Siç thatë edhe ju, sot Shqipëria është bërë një destinacion turistik dhe gjëja më e rëndësishme është se kemi arritur të kapërcejmë stigmën dhe paragjykimet e shumta që na mbanin larg vendeve të tjera për shumë vite. Tani duhet të vazhdojmë, të bëjmë çmos për të përmirësuar atë që ka nevojë për përmirësim dhe për të shmangur përsëritjen e gabimeve që ndonjëherë duken të pashmangshme.
– Komisioni vlerëson se një pjesë e madhe e ekonomisë suaj varet nga ekonomia informale, rreth 30% e PBB-së, dhe ka shprehur shqetësime në lidhje me sundimin e ligjit. Çfarë masash keni marrë për të adresuar këto çështje? – Ekonomia në hije është pjesë e fazës historike të ndryshimeve transformuese në Shqipëri. Kanë kaluar 35 vjet, por kjo nuk është e mjaftueshme për të lënë pas shumë nga sfidat që lindën nga mungesa e përvojës, institucioneve shtetërore, traditës demokratike dhe sundimit të ligjit. Ne po ndërtojmë dhe ndryshojmë çdo ditë. Ne kemi përmirësuar ndjeshëm ekuilibrin midis ekonomisë formale dhe ekonomisë informale, dhe kjo reflektohet qartë në të ardhurat qeveritare, të cilat vazhdojnë të rriten pa një rritje përkatëse të taksave. Kjo do të thotë që një pjesë më e madhe e ekonomisë po del në shitje dhe mbledhja e taksave po bëhet më e qëndrueshme. Ne gjithashtu po përdorim teknologjinë, përfshirë inteligjencën artificiale, dhe kjo do të vazhdojë të përmirësohet.
– Deklarata juaj në samitin e Abu Dabit në lidhje me grekët – “mendoni se jeni pasardhës të Platonit dhe Aristotelit, por nuk jeni” – shkaktoi reagime të forta në shoqërinë greke. A pendoheni për komentin tuaj? – Më vjen keq që komentet që kishin për qëllim të ishin “provokuese”, më shumë për hir të diskutimit dhe me pak humor, mund të shndërrohen në çështje serioze dhe të nxisin reagime joproporcionale. Kjo më habiti. Mendoj se duhet t’i trajtojmë komente të tilla me më shumë butësi. Ato nuk kanë për qëllim të ofendojnë, por përkundrazi të inkurajojnë autosarkazmën, e cila është gjithmonë e shëndetshme.
Nëse njerëzit në Greqi që ishin të mërzitur do t’i kishin dëgjuar edhe komentet e mia se si ne në Shqipëri duhet ta marrim veten më pak seriozisht dhe të mos mbështetemi te e kaluara për t’u ndjerë më mirë ose më të rëndësishëm, mund ta kishin kuptuar që dua të them. Sidoqoftë, e kam bërë të qartë se kur bëhet fjalë për Greqinë, historinë, gjuhën, letërsinë dhe kulturën e saj, ndjenjat e mia janë plotësisht pozitive. E admiroj shumë dhe kushdo që më njeh e kupton këtë.
Megjithatë, tendencat nacionaliste ndonjëherë mund të shfaqen shpejt, shpesh duke reflektuar mungesë pjekurie dhe ndërgjegjësimi. Ne të gjithë duhet të përpiqemi të buzëqeshim më shumë dhe ta marrim veten, dhe të tjerët, pak më pak seriozisht.
– Kjo deklaratë juaja dha shkas edhe për akuza rreth lidhjes suaj me pakicën greke në Shqipëri, nëpërmjet nënës suaj nga fshati Vuno, por edhe për një “bursë greke” që u raportua se e keni marrë si kryetar bashkie i Tiranës për të studiuar në Harvard. Çfarë është e vërtetë për të gjitha këto?
– Vunoi është një fshat në Himarë, ka njerëz që flasin greqisht në fshatra të tjerë, por në Vunoi askush nuk fliste greqisht. Nuk e di arsyen, por kjo nuk do të thotë asgjë. Nëse do të kisha rrënjë greke do të isha shumë i lumtur dhe krenar, por nuk i kam. Jam krenar për rrënjët e mia shqiptare.
Së dyti, nuk kam marrë kurrë bursë për në Harvard dhe nuk kam studiuar kurrë në Harvard. E kam vizituar atë, falë një shoqeje shumë të ngushtë dhe të dashur, e cila është si motër për mua dhe një greko-amerikane. Megjithatë, nuk kam studiuar kurrë atje. Qarkullojnë shumë dezinformata dhe nuk e kuptoj pse.
– Një çështje tjetër midis dy palëve ka të bëjë me pronën e pakicës greke, e cila nuk është zgjidhur plotësisht. Cili është zhvillimi më i fundit mbi këtë çështje?
– Kjo nuk është një çështje e izoluar. Të drejtat e pronës mbeten një çështje më e gjerë në të gjithë vendin, nuk është diçka që i përket vetëm pakicës greke. Grekët dhe shqiptarët që jetojnë në të njëjtin fshat përballen me të njëjtat sfida. Kjo situatë rrjedh nga një trashëgimi historike shumë e vështirë. Pati një periudhë 50-vjeçare shpronësimi të plotë, e cila na preku të gjithëve.
Pasoi një fazë tranzicioni, gjatë së cilës shumë gjëra shkuan keq, titujt dhe dokumentet e pronësisë u shkatërruan dhe në disa raste u caktuan personave të gabuar.
Ajo që po bëjmë tani është një proces konsolidimi dhe unifikimi të kadastrës. Po bëjmë përparim dhe kohët e fundit u kemi lëshuar shumë tituj pronësie njerëzve në jug, në Himarë. Pavarësisht nëse janë me origjinë greke apo shqiptare, njerëzit po marrin tituj pronësie për shtëpitë e tyre të vjetra, për të cilat më parë nuk kishin. Ky proces është i ndërlikuar, sepse përfshin unifikimin e hartave dhe nuk është aq i thjeshtë sa mund të duket. Ka ende dhjetëra mijëra shtëpi të vjetra në vend që janë në proces të lëshimit të titujve të pronësisë.
– Duket se Himara është përfshirë në planin e zhvillimit të turizmit. A po diskutoni me homologun tuaj grek mënyrat për të forcuar marrëdhëniet turistike?
– Himara ka qenë gjithmonë pjesë e planit tonë turistik, nuk është asgjë e re. Ashtu si pjesa tjetër e vendit, ka parë një rritje të ndjeshme vitet e fundit. Bashkia e Himarës është një nga më të pasurat në vend, falë të ardhurave tatimore nga zhvillimi.
Ndryshe nga shumica e informacionit “të rremë” që qarkullon në median greke, banorët e Himarës përfitojnë ndjeshëm nga ky zhvillim. Kur ata lidhin kontrata zhvillimi, shpesh të mbështetura nga marrëveshje fleksibile që njohin përdorimin afatgjatë të tokës, ata mund të marrin kompensim të konsiderueshëm nga zhvilluesit.
Himara po shkon shumë mirë dhe kryetari i bashkisë po bën një punë të shkëlqyer. Ai përfaqëson atë që unë besoj se është një model: ai ka një prind grek dhe një prind shqiptar dhe është plotësisht i përkushtuar ndaj të dy komuniteteve. Ai mbështet banorët greqishtfolës dhe kjo reflektohet në materialin promovues të turizmit, i cili është i disponueshëm në shqip, greqisht dhe anglisht. Ajo që ndodhi në të kaluarën me personin (red.: Fredis Beleris) që përfundoi në burg në vend që të shërbente si kryetar bashkie ishte për të ardhur keq. Ne nuk kemi frikë nga Irani. Ne mësojmë nga Greqia
– Ish-udhëheqësi suprem i Iranit, Ali Khamenei, e kishte përshkruar Shqipërinë si “një vend shumë të vogël, por shumë të lig evropian, ku elementë amerikanë po bashkëpunojnë me tradhtarë iranianë dhe po komplotojnë kundër Republikës Islamike”. Shqipëria kohët e fundit ka qenë shënjestër e sulmeve hibride. A jeni të shqetësuar se Teherani mund të përpiqet t’i zgjerojë ato?
– Nuk kam informacion për parajsën dhe ferrin, dhe nuk e di me siguri nëse ekzistojnë, por nëse ekzistojnë, shpresoj që ai (Khamenei) të kalbet në ferr. E them këtë për hir të qindra mijëra vajzave dhe grave iraniane që kanë vuajtur nën sundimin e tij. E them gjithashtu këtë për hir të shumë njerëzve që janë burgosur, masakruar ose kanë parë jetën e tyre të shkatërrohet nën këtë regjim.
Nuk kam asgjë tjetër për të shtuar. Ne nuk kemi frikë prej tyre. Ne kemi pritur një grup iranianësh që kundërshtojnë regjimin. Në marrëveshjen tonë është deklaruar qartë se ata po strehohen për arsye humanitare, për të shpëtuar jetën e tyre dhe jo për ta përdorur Shqipërinë si platformë për të vepruar kundër regjimit.
– Që nga intervista juaj e fundit në vitin 2023 në “Kathimerini”, a keni mësuar ndonjë fjalë ose frazë greke?
– Unë i dija tashmë dy fjalët më të bukura greke: “dashuri” dhe “faleminderit”. Për pjesën tjetër, anglishtja funksionon shumë mirë. Nuk jam aq e re sa të mësoj greqisht më. Vëllai im, i cili nuk është shumë më i ri se unë, e mësoi kur shkuam në Korfuz dhe ka vazhduar të praktikojë, kështu që flet mirë. Ai mund t’i përballojë lehtësisht situatat, si të flasë me një shofer taksie në Athinë, ndërsa unë jam plotësisht në mëshirën e shoferit dhe kjo nuk më shqetëson.
– Duhet të pyes, a keni vizituar shumë destinacione në Greqi?
– Do të doja ta vizitoja Greqinë më shpesh dhe të zbuloja më shumë vende. Megjithatë, për shkak të punës sime dhe faktit që jam i njohur në Greqi, për arsye të mira dhe jo aq të mira, nuk është e lehtë. Gjithashtu kam vendosur një rregull për veten time dhe të tjerët në qeveri që të mos bëjmë pushime jashtë Shqipërisë. Arsyeja është e thjeshtë: nuk do të kishte kuptim ta promovonim Shqipërinë si destinacion turistik, ndërkohë që i kalojmë pushimet në vende si Greqia ose Turqia.
E kuptoj që Kyriakos (Mitsotakis) mund ta bëjë këtë, sepse Greqia është tashmë një destinacion turistik i vendosur dhe i konsoliduar. Por ne jemi ende në procesin e krijimit të tonit.
Nga rruga, jam shumë i impresionuar nga ajo që ka ndodhur në Greqi vitet e fundit, veçanërisht pas krizës ekonomike dhe nën qeverinë e Kyriakos. Zhvillimet e reja, veçanërisht hotelet dhe resortet me cilësi të lartë, janë shumë mbresëlënëse. Ndoshta tani ai po korr frytet e themeleve të hedhura më parë, siç ndodh shpesh. Sidoqoftë, është shumë mbresëlënëse dhe kemi shumë për të mësuar nga Greqia.
