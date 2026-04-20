Aksident në kthesën e Goriçajt, tre të plagosur – një në gjendje të rëndë

Lushnjë – Një aksident rrugor është regjistruar në zonën e Goriçaj, ku janë përfshirë dy automjete.
Sipas informacioneve paraprake, njëri prej mjeteve ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në një kanal me ujë, ndërsa automjeti tjetër, i ngarkuar me fidanë pemësh, ka pësuar dëmtime të shumta në pjesën e përparme.
Si pasojë e përplasjes, tre persona kanë mbetur të plagosur dhe janë transportuar në Spitali i Lushnjës për ndihmë mjekësore. Njëri prej tyre raportohet në gjendje të rëndë.
Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policia e Shtetit, të cilat po punojnë për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.
