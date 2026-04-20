Tiranë: Në gjendje të dehur dhe nën efektin e drogës, 40-vjeçari përplas makinën e policisë. Emri

Tiranë – Një 40-vjeçar është arrestuar nga strukturat e Policia e Shtetit, pas një ndjekjeje disa minutëshe në kryeqytet, pasi refuzoi t’i bindet urdhrit për ndalim dhe përplasi një automjet policie.
Në pranga është vënë shtetasi Mishel Prela, i cili u ndalua në zonën e sheshit Sheshi Wilson, pas një ndjekjeje që nisi në rrugën Rruga Ibrahim Rugova.
Sipas njoftimit zyrtar, gjatë patrullimeve të shtuara, shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 2 konstatuan automjetin që kryente manovra të rrezikshme në rrugë dhe i bënë shenjë ndalimi drejtuesit.
Megjithatë, 40-vjeçari nuk iu bind urdhrit të policisë dhe shtoi shpejtësinë, duke përplasur një automjet policie dhe duke rrezikuar jetën e efektivëve.
Pas ndjekjes, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme “Shqiponja” dhe specialistët e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve, në kuadër të operacionit të koduar “Efekti”, u bë e mundur kapja dhe arrestimi i tij.
Nga verifikimet rezultoi se shtetasi drejtonte automjetin pa leje drejtimi, nën efektin e alkoolit dhe lëndëve narkotike. Gjatë kontrollit në automjet, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një sasi të dyshuar kokaine.
Gjatë shoqërimit në ambientet e policisë, ai ka kundërshtuar me dhunë punonjësit e policisë.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.
Njoftimi i policisë
Gjatë patrullimeve të shtuara gjatë fundjavës, me objektiva garantimin e sigurisë së qytetarëve dhe parandalimin e ngjarjeve kriminale, shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 2, në rrugën “Ibrahim Rugova”, kanë konstatuar një shtetas që kryente manovra të rrezikshme me automjetin që drejtonte, dhe për këtë arsye i kanë bërë shenjë ndalimi.
Drejtuesi i automjetit nuk i është bindur urdhrit të përsëritur të punonjësve të Policisë, por ka shtuar shpejtësinë e lëvizjes, përplasi automjetin e Policisë duke rrezikuar, jetën e punonjësve të Policisë.
Shërbimet e Policisë i janë vënë menjëherë në ndjekje, dhe në bashkëpunim me shërbimet e Forcës së Posaçme “Shqiponja” dhe me specialistët e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve, në kuadër të operacionit të koduar “Efekti”, kanë mundësuar kapjen pas disa minutash, te sheshi “Wilson”, dhe arrestimin e drejtuesit të automjetit, shtetasit M. P., 40 vjeç, banues në Tiranë, i cili ka kundërshtuar me dhunë, efektivët, dhe gjatë shoqërimit në ambientet e Policisë.
Nga verifikimet e mëtejshme rezultoi se ai e drejtonte automjetin, në efektin e lëndëve narkotike dhe të alkoolit dhe pa leje drejtimi. Gjatë kontrollit në automjet u gjet dhe u sekuestrua me cilësinë e provës materiale, sasi lënde e dyshuar narkotike Kokainë.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.
