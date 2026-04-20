Fier: Arrestohet Agim Gashi, i akuzuar për vr’asjen e Elton Javorit

Fier – Strukturat e Policisë së Shtetit, përmes Sektorit për Hetimin e Krimeve të Rënda në Drejtorinë Vendore të Policisë Fier, kanë ekzekutuar urdhrin e ndalimit për shtetasin Agim Gashi, 38 vjeç, banues në Fier.
Gjykata e Fierit ka caktuar ndaj tij masën e sigurisë “Arrest me burg” për veprat penale “Vrasje me paramendim” dhe “Mbajtja pa leje e armëve dhe municionit”.
Sipas hetimeve, Agim Gashi dyshohet se, në bashkëpunim me vëllain e tij K. Gashi, i cili ndodhet aktualisht në paraburgim në IEVP Fier, ka kryer ngjarjen më 7 dhjetor 2023.
Ngjarja ka ndodhur në lagjen “16 Prilli”, ku pas një konflikti për motive të dobëta, dy vëllezërit dyshohet se kanë qëlluar me armë zjarri në drejtim të automjetit që drejtohej nga shtetasi Elton Javori, 41 vjeç.
Si pasojë e të shtënave, 41-vjeçari ka humbur jetën në vendngjarje.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë Fier për veprime të mëtejshme, ndërsa hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të plotë të rrethanave të ngjarjes.
DVP Fier
Si ndoshi vrasja?
Ngjarja ndodhi më 7 dhjetor 2023.
35-vjeçari Agim Gashi ka ekzekutuar me armë zjarri pistoletë, 41-vjeçarin Elton Javori i cili lëvizte me një automjet tip “Porsche”.
Ai dyshohet se e ka pritur Javorin pranë banesës së tij dhe në një moment e ka ndjekur paralel me makinë.
Por kur viktima ka ulur xhamin e makinës, Gashi e ka qëlluar dy herë me pistoletë. 41-vjeçari ka tentuar të largohet me makinë, por si pasojë e plagëve ka ndërruar jetë pak metra më larg.
Autori ka ikur me shpejtësi duke u kthyer në rrugën “Llukan Toska”. Agim Gashi dhe viktima ishin përfshirë në një sherr para dy javësh ku ka pasur ofendime mes palëve.
Ka dyshime se ky sherr mund të jetë bërë shkak për ngjarjen e rëndë, pasi hetuesit kanë përjashtuar mundësinë që Elton Javori të jetë vrarë për shkak të dajës së tij Demir Backa.
Ky i fundit u vra në një atentat më 23 Tetor të 2021 pranë një qendre tregtare në Fier.
