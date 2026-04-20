Aksident në Dibër, përplasen dy makina në aksin Peshkopi–Maqellarë, disa të plagosur

Një aksident rrugor është regjistruar pak minuta më parë rreth orës 12:30 në aksin Peshkopi–Maqellarë, ku janë përfshirë dy automjete.
Sipas informacionit paraprak, në aksident janë përplasur automjeti me drejtues shtetasin T.N., 65 vjeç, dhe një tjetër automjet me drejtues shtetasin I.H., 33 vjeç.
Si pasojë e përplasjes kanë mbetur të lënduar dy drejtuesit e mjeteve si dhe katër pasagjerë që udhëtonin me to. Të plagosurit janë transportuar në spital, ku po marrin ndihmë mjekësore dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor, i cili po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.
