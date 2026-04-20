AKSHI, dëshmia që trondit. Biznesmenia flet për “pishinën me peshkaqenë” në prokurimet publike

Tiranë – Biznesmenia shqiptaro-gjermane Migena Schroeder është marrë në pyetje nga Prokuroria e Posaçme SPAK si dëshmitare në kuadër të hetimeve për procedura prokurimi publik, kryesisht të lidhura me AKSHI.
Sipas dëshmisë së saj, të dhënë në datën 8 janar 2026, ajo ka qenë e përfshirë në disa procedura tenderuese për projekte teknologjike në sektorin publik, në bashkëpunim me kompani të ndryshme, përfshirë edhe “Albascan” dhe “AESS”.
Fillimi i kontakteve dhe hyrja në tendera publikë
Schroeder ka deklaruar se kontaktet e para me përfaqësues të AKSHI-t janë krijuar rreth vitit 2021, gjatë një aktiviteti qeveritar, ku ka njohur drejtues të institucionit. Më pas, sipas saj, në vitin 2022 ka pasur komunikime të drejtpërdrejta lidhur me një projekt të quajtur “Smartlab2”, që lidhej me implementimin e laboratorëve në shkolla.
Ajo pretendon se është orientuar për të bashkëpunuar me subjekte të tjera private që kishin interes në të njëjtat procedura, duke u përfshirë në një bashkim operatorësh ekonomikë (BOE).
Pretendime për tender të paracaktuar dhe presione
Në dëshminë e saj, ajo shprehet se ka pasur perceptimin se disa procedura prokurimi ishin të paracaktuara dhe se pjesëmarrja e kompanive në to ishte e orientuar paraprakisht.
Sipas saj, në disa raste i është sugjeruar të bashkëpunojë me kompani të caktuara për të marrë pjesë në tendera, ndërsa më pas procedurat janë zhvilluar me fitues të përcaktuar më herët.
Ajo ka deklaruar gjithashtu se pas fillimit të zbatimit të projekteve, ka vënë re mospërputhje mes specifikimeve të kontratave dhe zbatimit real të tyre.
Në një pjesë të dëshmisë së saj, ajo thotë se është përballur me presion për të mos kundërshtuar mënyrën e funksionimit të projekteve dhe për të mos ngritur ankesa.
“Pishina me peshkaqenë” – metafora e përdorur në takim
Në dëshminë e saj përmendet një takim me përfaqësues të biznesit, ku i është thënë se pjesëmarrja në këto procese është e vështirë dhe e rrezikshme, e përshkruar me metaforën “ke hyrë në një pishinë me peshkaqenë”, sipas rrëfimit të saj.
Ajo pretendon se gjatë këtij takimi i është shpjeguar edhe mënyra e qarkullimit të fondeve dhe ndarja e përfitimeve mes palëve të përfshira.
Bashkëpunimi me kompani dhe ankesa në KPP
Schroeder ka treguar se ka marrë pjesë në një tender për sistemin e burgjeve, ku kompania e saj nuk ka fituar dhe më pas ka bërë ankesë pranë Komisioni i Prokurimit Publik.
Sipas saj, disa kritere të përdorura në tender kanë favorizuar kompani të caktuara, ndërsa procedura është konsideruar nga ajo si e parregullt.
Ajo shton se pas ankesës ka vijuar të marrë informacione jozyrtare nga persona të ndryshëm për mënyrën se si funksiononin disa procedura.
Pretendime për struktura dhe organizime të lidhura me tenderat
Në dëshminë e saj përmendet gjithashtu ekzistenca e një organizimi joformal mes disa kompanive të sektorit IT, që sipas saj bashkëpunonin në mënyrë të koordinuar në tenderat publikë.
Këto pretendime mbeten pjesë e deklarimeve të saj dhe janë objekt verifikimi nga organet hetimore.
Tenderi i skanerëve dhe procedurat në SPAK
Në një pjesë tjetër të dëshmisë, ajo ka folur edhe për një tender të zhvilluar nga vetë SPAK për pajisje teknologjike sigurie.
Sipas saj, ajo ka paraqitur ofertë në këtë procedurë, por është përballur me kundërshtime nga kompani të tjera pjesëmarrëse.
Hetimet në vijim
Prokuroria e Posaçme po vijon verifikimin e të gjitha deklarimeve, komunikimeve dhe dokumenteve të vëna në dispozicion nga dëshmitarja, për të sqaruar nëse ka pasur shkelje ligjore në procedurat e prokurimit publik.
Deri në këtë fazë, të gjitha pretendimet mbeten në kuadër të hetimit dhe nuk ka vendime gjyqësore për çështjet e përmendura.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
