‘Më ke shkatërruar jetën’! Detaje të reja nga vrasja e trefishtë e shqiptarëve në Itali?

Detaje të reja nga tragjedia shqiptare në Itali, del shënimi i autorit dhe si u zbuluan viktimat
Dalëngadalë po zbardhen detaje të reja nga ngjarja e rëndë e ndodhur në zonën e Astit në Itali, ku një shtetas shqiptar dyshohet se vrau ish-bashkëshorten dhe partnerin e saj, përpara se t’i japë fund jetës.
Sipas informacioneve të fundit, 59-vjeçari Astrit Koni kishte lënë një shënim drejtuar ish-gruas së tij, Drita Mecollari, i cili tashmë konsiderohet një element kyç për hetimin. “Më shkatërrove jetën për 15 vitet e fundit, por tani mbaroi”, shkruhej në mesazhin e gjetur nga autoritetet.
Trupi i Konit u gjet fillimisht në rrëzë të kullës së Kështjellës së Cossombratos, ku ai punonte si kopshtar dhe kishte akses. Vetëm më pas, pas kërkimeve, u zbuluan edhe trupat e dy viktimave në një hendek pranë hyrjes së fshatit, në afërsi të një fushe me koshere bletësh, rreth dy kilometra larg.
Zbulimi i tyre u bë nga vëllai i gruas, i cili kishte ngritur alarmin pasi ajo nuk i ishte përgjigjur telefonatave për më shumë se 24 orë. Sipas hetimeve paraprake, viktimat janë goditur me një mjet bujqësor, i cili u gjet pranë trupave.
Ngjarja dyshohet të ketë lidhje me xhelozinë e autorit, i cili nuk kishte pranuar ndarjen dhe faktin që ish-bashkëshortja kishte nisur një jetë të re. Çifti jetonte pjesën më të madhe të kohës në Milano, por kthehej shpesh në zonë për t’u kujdesur për kosheret e bletëve.
Autoritetet italiane, nën drejtimin e prokurorit Alessandro Giai, kanë urdhëruar autopsinë e tre trupave dhe po vijojnë hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes.
Ndërkohë, familja e viktimave po përballet me një situatë të rëndë, pasi vajza e çiftit mësoi për vrasjen e nënës vetëm pasi kishte mbërritur për të identifikuar trupin e të atit.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
