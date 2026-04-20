Fermerët e ‘barit’ kapen mat në Librazhd

Librazhd – Finalizohet operacioni policor i koduar “Faza e parë”, i zhvilluar nga strukturat e Policia e Shtetit, në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë Elbasan dhe nën drejtimin e Prokurorisë.
Si rezultat i hetimeve proaktive, është goditur në fazë fillestare një tentativë për kultivim të bimëve narkotike në fshatin Xhyrë, në zonë të pyllëzuar.
Gjatë ndërhyrjes, shërbimet e policisë kanë kapur në flagrancë dy shtetas, të cilët kishin kultivuar fidanë të dyshuar cannabis në platforma polistiroli. Të dy personat janë arrestuar në vendngjarje.
Në kuadër të operacionit janë asgjësuar fidanët e dyshuar narkotikë, si dhe është sekuestruar automjeti që përdorej nga autorët për lëvizje në zonë, së bashku me tre aparate celularë.
Sipas policisë, operacioni është rezultat i një hetimi të zhvilluar në mënyrë proaktive për dokumentimin e veprimtarisë së dyshuar kriminale dhe parandalimin e kultivimit të lëndëve narkotike.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.
Librazhd/Zhvillohet operacioni anticannabis, i koduar “Faza e parë”. Goditet që në faze fillestare, një tentativë për të kultivuar bimë narkotike, në fshatin Xhyrë.
U kapën në flagrancë, në zonën e pyllëzuar ku kishin kultivuar në platforma polistiroli, fidanë Cannabisi, vihen në pranga 2 shtetas.
Asgjësohen fidanët, si dhe sekuestrohen automjeti me të cilin autorët shkonin në këtë zonë, dhe 3 celularë.
Si rezultat i një hetimi proaktiv të kryer nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Librazhd, në bashkëpunim me shërbimet e Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan dhe në koordinim me Prokurorinë, për dokumentimin e veprimtarisë kriminale të 2 shtetasve, të dyshuar të përfshirë në kultivim të bimëve narkotike, u zhvillua operacioni i koduar “Faza e parë”.
Gjatë kësaj faze të operacionit, u arrestuan shtetasit O. L., 24 vjeç dhe R. B., 26 vjeç, të dy banues në fshatin Xhyrë.
Ata u kapën në flagrancë, në zonën e pyllëzuar të këtij fshati, ku kishin kultivuar në platforma polistiroli, fidanë të dyshuar narkotikë Cannabis Sativa.
Kontrollet dhe hetimet në kuadër të operacionit anticannabis “Faza e parë”, vijojnë.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Elbasanit, për veprime të mëtejshme.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
