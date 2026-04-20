Çokokrem me salmonelë në marketet e Shqipërisë, paralajmërohen konsumatorët

Tiranë – Një rast shqetësues për sigurinë ushqimore është sinjalizuar nga sistemi evropian RASFF, në lidhje me një produkt kremi lajthie me kakao të dyshuar të kontaminuar me Salmonella spp, i importuar nga Gjermania.
Sipas njoftimit, produkti “Nudossi Haselnuss-Nougat-Crème (300 g)” përbën rrezik potencial për shëndetin e konsumatorëve.
Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (AKU) ka kryer verifikimet përkatëse pranë subjektit importues “Lengo Group”, ku është konstatuar një sasi totale prej 18.3 kg e produktit të importuar, e destinuar për asgjësim.
Nga kontrollet rezulton se një pjesë prej 8.7 kg është shitur te konsumatorët fundorë, ndërsa subjekti ka kryer njoftimin përkatës në ambientet tregtare.
Autoriteti Kombëtar i Ushqimit u bën thirrje qytetarëve që, nëse e disponojnë këtë produkt, ta kthejnë në pikat e blerjes dhe të mos e konsumojnë, për shkak të rrezikut të mundshëm për shëndetin.
AKU: Aalert me temë “Salmonella spp në krem lajthie në kakao” me origjinë nga Gjermania, duke përbërë risk serioz për shëndetin e njeriut PËRSHKRIMI I PRODUKTIT:
Emri i produktit: Nudossi Haselnuss-Nougat-Crème (300 g) mit 36% Haselnüssen ohne Palmöl.
Të dhënat e produktit:
Lot: L 1251838: Data e skadencës 18.09.2026.
Lot: L 1252635: Data e skadencës 26.08.2026.
Emri i subjektit prodhues: “Bartels-Langness Handelsgesellschaft mbH & Co”.
Emri i subjektit importues në Shqipëri: “Lengo Group”.
AKU ka kryer verifikimet përkatëse në subjektin importues ku është konstatuar se sasia e importuar e këtij produkti
– Krem lajthie me kakao”Nudossi Nut Nugat Creme”, me datë skadence .18.09.2026, Lot: L1251838, në sasinë 30 copë me sasi totale 9 kg.
– Krem lajthie me kakao”Nudossi Nut Nugat Creme”, me datë skadece 26.08.2026, Lot: L 1252635, në sasinë 60 copë me sasi totale 18 kg. Sasia totale e importuar për të dyja lotet është 27 kg.
Në subjekt u bllokua sasia prej:
– Krem lajthie me kakao “Nudossi Nugat Creme”, me datë skadence 18.09.2026, Lot: L1251838, 15 copë ose 4.5 kg.
– Krem lajthie me kakao “Nudossi Nugat Creme”, me datë skadence 26.08.2026, Lot: L 1252635, 46 copë ose13.8 kg.
Sasia totale e bllokuar për të dy lotet 18.3 kg me destinacion asgjësimin e tij.
Nga verifikimet e kryera rezulton se sasia e shitur te konsumatori fundor është 8.7 kg për të cilën subjekti ka kryer njoftim në ambientin tregtues.
AKU i bën thirrje konsumatorit që nëse e kanë në gjendje këtë produkt ta kthejnë në pikat e tregtimit ku e kanë blerë.
