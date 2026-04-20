‘Identiteti’, goditet skema e dyshuar e falsifikimit të dokumenteve

Në Dibër finalizohet operacioni policor i koduar “Identiteti”, i zhvilluar nga strukturat e Policia e Shtetit, pas një hetimi rreth njëmujor të ndjekur me metoda speciale hetimi.
Sipas njoftimit zyrtar, hetimet u kryen nga Specialistët për Hetimin e Krimit Ekonomik dhe Financiar në Drejtorinë Vendore të Policisë Dibër, në bashkëpunim me Policinë Kufitare Dibër dhe nën drejtimin e Prokurorisë së Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër.
Operacioni u finalizua në Pikën e Kalimit Kufitar Bllatë, ku u arrestua shtetasi E. T., 49 vjeç, banues në Sofje, Bullgari. Gjatë kontrollit fizik dhe të automjetit që ai drejtonte, u gjetën 21 dokumente të dyshuara të falsifikuara, që i përkisnin 21 shtetasve të ndryshëm, të cilat dyshohet se do të përdoreshin për pajisjen e tyre me pasaporta bullgare.
Hetimet paraprake tregojnë se dokumentet synonin të përdoreshin për përfitimin e shtetësisë në mënyrë të paligjshme.
Në vijim të procedurave, janë referuar materialet në Prokurori dhe ka nisur procedimi penal për dy shtetas shqiptarë:
N. S., 53 vjeç, administrator i njësisë administrative Ostren, Bashkia Bulqizë; B. M., 62 vjeç, ish-administrator i së njëjtës njësi administrative.
Sipas dyshimeve, këta shtetas, gjatë ushtrimit të detyrës, kanë lëshuar dhe kanë ndihmuar në falsifikimin e dokumenteve të gjendjes civile për shtetas të ndryshëm, me qëllim pajisjen e tyre me dokumente identiteti të një shteti tjetër.
Hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të rastit dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari të dyshuar kriminale.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër për veprime të mëtejshme.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
