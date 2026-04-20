Elvana Gjata lë të hapur mundësinë për rikthim në Eurovision: ‘Ndoshta hera e tretë’!
Transmetuar më 20-04-2026, 10:47

Këngëtarja shqiptare Elvana Gjata ka lënë të hapur mundësinë për një rikthim të mundshëm në Eurovision Song Contest, gjatë një interviste për kanalin italian në YouTube “Cult Pop”, në prag të koncertit të saj në Milano më 10 maj.

Gjatë intervistës, një pyetje e publikuar me mbishkrimin “Eurovision 2027?” ka nxitur reagimin e këngëtares, e cila nuk e përjashtoi mundësinë e pjesëmarrjes së ardhshme.

Ajo kujtoi se përfaqësuesi i Shqipërisë përzgjidhet përmes Festivali i Këngës në Tiranë, të cilin e krahasoi me festivalin italian Sanremo.

Në deklaratën e saj, Gjata u shpreh se “ndoshta tentativa e tretë mund të jetë ajo e suksesshmja”, duke nxitur reagime dhe entuziazëm tek fansat.

Këngëtarja ka marrë pjesë më herët në edicionet e 58-të dhe 63-të të Festivalit të Këngës, me synimin për të përfaqësuar Shqipërinë në Eurovision 2020 dhe 2025, por në të dy rastet është renditur e dyta.

Fitues në ato edicione kanë qenë respektivisht Arilena Ara dhe grupi Shkodra Elektronike.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

