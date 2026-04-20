Zjarri në landfillin e Bushatit, tymi mbulon zonën duke shkaktuar shqetësim te banorët

Shkodër – Prej mesditës së djeshme vijon zjarri në venddepozitimin e mbetjeve në Bushat landfill, ndërsa vatra ende nuk është neutralizuar plotësisht.
Pavarësisht ndërhyrjes së ekipeve zjarrfikëse nga Vau i Dejës, Shkodra, Lezha, Kamza dhe Tirana, zjarri mbetet aktiv
Tymi i krijuar nga djegia e mbetjeve ka përfshirë zonat e Vaut të Dejës dhe Shkodrës, duke krijuar vështirësi për banorët e zonës.
Ekipet zjarrfikëse po vijojnë punën për neutralizimin e vatrës kryesore, por terreni i vështirë dhe përhapja e flakëve kanë bërë që operacioni të jetë kompleks dhe i zgjatur në kohë.
Prefektja e Shkodrës, Holta Duda, deklaroi se aktualisht nuk ka rrezik për banesat përreth, megjithatë situata mbetet nën monitorim për shkak të natyrës së mbetjeve dhe mundësisë së riaktivizimit të zjarrit.
Autoritetet vijojnë punën për shuarjen përfundimtare të flakëve dhe normalizimin e situatës në zonë.
