Një djalë humb jetën në mënyrë të dhimbshme dhe prekëse në Durrës

Një vendim ndoshta i menduar me kohë dhe një shkrepje fatale, kaq mjaftuan për ti marrë jetën në moshë ende të re një djali në Durrës duke pësuar vdekje të dhimbshme ndërsa disa po përpiqeshin ta mbanin në jetë.
Ngjarja ndodhi pak më parë, rreth orës 08:45, në lagjen nr. 13, Plazh, Durrës, raporton noa.al.
Policia tha se dyshohet se është vetëplagosur me armë gjahu, në banesë, shtetasi O. Sh., rreth 35 vjeç, i cili ka humbur jetën gjatë transportimit për në spital.
Grupi hetimor, në drejtimin e Prokurorisë, po punon për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Është e paqartë përse i riu zgjodhi fundin tragjik për jetën e tij.
Kohët e fundit ka një shtim të rasteve të vetëvrasjeve. Policia dhe sociologët, vënë në dukje se shkaqet kryesore janë financiare dhe sentimentale. /noa.al
