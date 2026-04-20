Durrës/ Operacioni policor ‘Mesnata’, arrestohet në flagrancë i riu i armatosur

Durrës – Një 32-vjeçar është vënë në pranga nga Policia e Durrësit, pasi u kap duke qarkulluar i armatosur pa leje, në kuadër të operacionit të koduar “Mesnata”.
Sipas njoftimit zyrtar të Policia e Shtetit, operacioni u zhvillua nga shërbimet e Forcës së Posaçme “Shqiponja”, në bashkëpunim me specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Durrës, bazuar në informacione të siguruara në rrugë operative.
Gjatë ndërhyrjes në lagjen nr. 18, shërbimet e policisë ndaluan një automjet me drejtues shtetasin me iniciale E. K. Gjatë kontrollit fizik, atij iu gjet në një çantë marsup një armë zjarri pistoletë, të cilën e posedonte pa leje.
Kontrollet e mëtejshme në banesën e tij çuan në zbulimin e një sasie municioni luftarak, i cili u sekuestrua në cilësinë e provës materiale.
Nga verifikimet rezultoi gjithashtu se 32-vjeçari drejtonte automjetin pa leje drejtimi.
Në përfundim të veprimeve procedurale, u bë arrestimi në flagrancë i tij për veprat penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit” si dhe “Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt”.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
