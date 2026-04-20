Rritja e qirave në Shqipëri: Tregu zgjerohet, por barrë në rritje për qytetarët

Tiranë – Tregu i qiradhënies në Shqipëri po vijon të zgjerohet me ritme të shpejta, duke gjeneruar më shumë të ardhura për buxhetin e shtetit dhe për pronarët, por njëkohësisht duke e bërë gjithnjë e më të vështirë për qytetarët përballimin e kostos së strehimit.
Sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Financave, të ardhurat nga tatimi mbi qiratë arritën në 5.8 miliardë lekë në vitin 2025, nga 5.3 miliardë lekë një vit më parë, duke shënuar një rritje prej 8.5%. Zgjerimi i bazës së tatueshme reflekton si rritjen e numrit të kontratave të deklaruara, ashtu edhe shtrenjtimin e ndjeshëm të qirave.
Ndërkohë, për qytetarët – veçanërisht në Tiranë dhe në zonat bregdetare – gjetja e një banese me qira po kthehet në një sfidë të vërtetë. Çmimet mujore variojnë nga 250–300 euro në periferi, deri në 500–1000 euro në zonat më të kërkuara, ndërsa për vilat ato janë edhe më të larta.
Një nga faktorët kryesorë që po ndikon në këtë rritje është zgjerimi i qirave afatshkurtra për turistët, përmes platformave ndërkombëtare si Airbnb. Numri i apartamenteve të ofruara për qira ditore është rritur ndjeshëm, duke arritur në mbi 26 mijë njësi në vitin 2025, nga rreth 6 mijë në vitin 2021. Vetëm nga ky segment janë gjeneruar rreth 134 milionë euro të ardhura në një vit.
Ky orientim drejt qirave afatshkurtra ka ulur ofertën për qira afatgjatë, duke ushtruar presion të drejtpërdrejtë mbi çmimet dhe duke rritur më tej koston e jetesës për qytetarët.
Rritja e qirave ka ndikuar edhe në inflacion, duke zënë një peshë të konsiderueshme në rritjen e përgjithshme të çmimeve. Në të njëjtën kohë, kërkesa mbetet e lartë për shkak të lëvizjes së brendshme të popullsisë drejt Tiranës, kryesisht për arsye punësimi dhe arsimimi.
Ndërsa për buxhetin e shtetit dhe për pronarët kjo situatë përkthehet në më shumë të ardhura, për qiramarrësit – veçanërisht për të rinjtë dhe familjet e reja – ajo po kthehet në një barrë gjithnjë e më të rëndë, që shpesh tejkalon rritjen e pagave dhe kufizon mundësitë për një jetesë të qëndrueshme.
Në mungesë të politikave të qarta për strehimin dhe rregullimin e tregut, zhvillimet e fundit rrezikojnë të thellojnë më tej hendekun mes përfituesve dhe atyre që përballen çdo ditë me çmime në rritje.
