Çmimet e naftës rriten ndjeshëm pas incidenteve në Ngushticën e Hormuzit

20 prill 2026 – Tregjet globale të energjisë kanë reaguar me rritje të fortë të çmimeve të naftës pas sulmeve ndaj anijeve tregtare në Strait of Hormuz, një nga rrugët më të rëndësishme detare për furnizimin botëror me energji.
Kontratat e ardhshme për naftën e papërpunuar Brent Crude u rritën me mbi 7% gjatë tregtimit në Azi të hënën, mes pasigurive të shtuara mbi zhvillimet gjeopolitike dhe perspektivën e zbehtë për rifillimin e negociatave midis United States dhe Iran.
Megjithëse çmimet u moderuan disi më vonë gjatë mëngjesit, ato arritën në 94.69 dollarë për fuçi, krahasuar me më pak se 90.40 dollarë në fund të javës së kaluar.
Rritja e çmimeve erdhi pas deklaratave të presidentit amerikan, Donald Trump, i cili njoftoi se forcat amerikane kishin sekuestruar një anije mallrash me flamur iranian, e dyshuar për shmangie të bllokadës ndaj porteve të Iranit.
Ndërkohë, UK Maritime Trade Operations raportoi se gjatë fundjavës dy anije u sulmuan teksa kalonin ngushticën. Sipas të njëjtit burim, një cisternë u qëllua nga mjete ushtarake iraniane, ndërsa një anije kontejnerësh u godit nga një predhë e paidentifikuar.
Situata mbetet e paqëndrueshme edhe në planin diplomatik. Pasi e shpalli ngushticën “të hapur” të premten, Tehran ndryshoi qëndrim më pak se 24 orë më vonë, duke përmendur vazhdimin e bllokadës nga SHBA.
Presidenti Trump bëri të ditur se një delegacion amerikan pritet të udhëtojë drejt Islamabad për një raund të ri bisedimesh me përfaqësues iranianë, ndërsa një armëpushim dyjavor mes palëve pritet të skadojë këtë javë në mungesë të një marrëveshjeje.
Strait of Hormuz konsiderohet një arterie kyçe e tregtisë globale, përmes së cilës kalon rreth një e pesta e furnizimit botëror me naftë dhe gaz natyror. Çdo ndërprerje e trafikut në këtë zonë ka ndikim të drejtpërdrejtë në çmimet ndërkombëtare të energjisë.
Të dhënat tregojnë se vetëm 19 anije kaluan ngushticën të shtunën, shumë më pak se mesatarja historike prej rreth 138 tranzitesh ditore.
Pavarësisht tensioneve, tregjet kryesore të aksioneve në Azi u hapën në rritje. Indekset si Nikkei 225, KOSPI, Hang Seng Index dhe SSE Composite Index shënuan fitime modeste në tregtimin e mëngjesit.
Ekspertët paralajmërojnë se zhvillimet e mëtejshme në rajon mund të rrisin edhe më shumë paqëndrueshmërinë në tregjet globale të energjisë.
