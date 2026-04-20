BRICJAPI – Horoskopi javor nga Paolo Fox, 20 deri 26 prill 2026

Lexoni horoskopin javor të Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: noa.al ju sjell pasqyrën e detajuar astrologjike për çdo shenjë, për javën nga 20 prilli deri më 26 prill 2026 për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka rreth dashurisë, punës, mirëqenies dhe fatit në këtë përkthim të plotë nga noa.al.
Bricjapi
Dashuri:
Kjo javë ju vendos përballë një zgjedhjeje të qartë në dashuri. Nuk pranoni më marrëdhënie që nuk ju japin siguri apo që nuk respektojnë besnikërinë tuaj. Kjo mund të çojë në distancim ose në një sqarim të rëndësishëm. Në çift, mund të ketë biseda të lodhshme, por të domosdoshme për të kuptuar çfarë duhet të vazhdojë dhe çfarë jo. Beqarët janë më të kujdesshëm dhe nuk hapen lehtë pa pasur garanci. Nuk është një periudhë e ftohtë, por realiste: kërkoni diçka serioze dhe nuk doni të humbni kohë.
Punë:
Në punë jeni në një fazë të vështirë, por shumë të rëndësishme për të ardhmen. Ka lodhje dhe presion, sepse disa situata po ndryshojnë dhe ju duhet të rishikoni bashkëpunime, marrëdhënie dhe plane. Nuk është gjithçka e lehtë, por ajo që mbetet do të jetë më e fortë dhe më e qëndrueshme. Është momenti të zgjidhni me kujdes njerëzit me të cilët punoni, edhe nëse kjo do të thotë të mbyllni disa bashkëpunime të vjetra. Përpjekjet janë të mëdha, por kanë vlerë në plan afatgjatë.
Mirëqenie:
Stresi është i pranishëm, kryesisht për shkak të përgjegjësive të shumta. Keni tendencën të merrni gjithçka mbi vete, por duhet të mësoni të ndani detyrat dhe të mos e mbingarkoni veten. Trupi kërkon pushim dhe rikuperim, sidomos në momentet kur ndaloni nga puna. Gjeni kohë për veten për të ruajtur balancën.
Horoskopi javor nga Paolo Fox, 20 deri 26 prill 2026 për të gjitha shenjat e zodiakut
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd