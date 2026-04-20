LUANI – Horoskopi javor nga Paolo Fox, 20 deri 26 prill 2026

Lexoni horoskopin javor të Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: noa.al ju sjell pasqyrën e detajuar astrologjike për çdo shenjë, për javën nga 20 prilli deri më 26 prill 2026 për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka rreth dashurisë, punës, mirëqenies dhe fatit në këtë përkthim të plotë nga noa.al.
Luani
Dashuri:
Kjo javë sjell një moment të rëndësishëm në jetën sentimentale. Pas disa tensioneve apo keqkuptimeve të fundit, ndjeni nevojën të vendosni rregull në marrëdhënie. Në fillim mund të ketë ende pak ftohtësi, por nga mesi dhe fundi i javës situata përmirësohet dhe rikthehet komunikimi. Në çift, gjërat mund të përmirësohen gradualisht, por vetëm nëse ulni tonet dhe lini mënjanë krenarinë. Duhet më shumë qetësi dhe dëshirë për të kuptuar njëri-tjetrin. Beqarët janë më selektivë: nuk pranoni më lidhje të dobëta apo pa kuptim, por kërkoni diçka më serioze, me emocione të forta dhe stabilitet.
Punë:
Në punë fillon një fazë përmirësimi. Keni ide të mira dhe një kreativitet të lartë, që mund t’ju ndihmojë të dilni përpara. Situatat që ju kanë bezdisur kohët e fundit po humbasin rëndësinë dhe po bëhen më të qarta. Nuk është se çdo gjë është zgjidhur, por tani e kuptoni më mirë çfarë nuk funksionon dhe me kë nuk ia vlen të vazhdoni. Kujdes me bashkëpunimet e paqarta ose të pabarabarta, sepse mund të kuptoni se jo të gjithë janë në të njëjtën linjë me ju. Është moment i mirë për të rishikuar prioritetet dhe për t’u përgatitur për një periudhë më të qëndrueshme. Idetë janë të shumta, por duhet të zgjidhni vetëm ato më të vlefshmet.
Mirëqenie:
Gjendja fizike po përmirësohet, por ende ndikohet nga stresi emocional i grumbulluar. Kur mendja është e trazuar, edhe trupi e ndjen. Është e rëndësishme të gjeni kohë për t’u çlodhur dhe për të ulur ritmin. Mos e mbingarkoni veten me shumë detyra. Fundjava ju ndihmon të riktheni pak më shumë qetësi dhe ekuilibër.
