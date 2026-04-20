Burri vret 8 fëmijë, qëllon të shoqen dhe ish-gruan në SHBA

Shreveport, SHBA – Një ngjarje tragjike ka tronditur qytetin e Shreveport, në shtetin e Louisiana, ku tetë fëmijë humbën jetën në një sulm të armatosur, në atë që konsiderohet incidenti më i përgjakshëm në vend që nga fillimi i vitit 2024.
Autoritetet identifikuan autorin si Samar Elkins, 31 vjeç, i cili dyshohet se vrau shtatë nga fëmijët e tij dhe një tjetër që nuk kishte lidhje familjare me të. Viktimat ishin të moshës nga 3 deri në 11 vjeç, raportoi CNN.
Sipas policisë, autori fillimisht qëlloi një grua në rrugë, përpara se të hynte me forcë në një banesë ku hapi zjarr ndaj fëmijëve. Një nga viktimat arriti të kërkonte ndihmë duke telefonuar autoritetet nga një shtëpi fqinje.
Gjatë incidentit, një 13-vjeçar u plagos teksa u hodh nga çatia në përpjekje për t’u larguar. Sipas togerit të policisë së Shreveport, Chris Bordelon, i mituri pësoi disa fraktura dhe ndodhet nën kujdes mjekësor.
Pas sulmit, autori u largua me një automjet të vjedhur, duke çuar në një ndjekje nga policia, gjatë së cilës ai u qëllua për vdekje nga forcat e rendit.
Sipas të dhënave të mëparshme, Elkins ishte arrestuar në vitin 2019 për armëmbajtje pa leje dhe kishte shërbyer për shtatë vite në Louisiana National Guard deri në vitin 2020.
Dhuna filloi para lindjes së diellit të dielën
Policia tha se burri qëlloi një grua në një shtëpi në lagjen në jug të qendrës së qytetit dhe më pas u drejtua me makinë për në vendndodhjen e dytë.
Shtatë fëmijë u vranë brenda shtëpisë së dytë dhe një u gjet i vdekur në çati pasi me sa duket u përpoq të arratisej, tha zëdhënësi i policisë Chris Bordelon. Një fëmijë tjetër kërceu nga çatia dhe pritej të mbijetonte pasi u dërgua në spital.
Përfaqësuesja e shtetit Tammy Phelps tha se disa fëmijë u përpoqën të iknin nga dera e pasme. “Nuk mund ta imagjinoj as se me çfarë u përballën në të vërtetë oficerët e policisë dhe ndihmësit e shpejtë kur mbërritën këtu sot”, tha ajo në një konferencë për shtyp.
Fëmijët që u vranë ishin të moshës 3 deri në 11 vjeç. Ata ishin tre djem dhe pesë vajza, sipas zyrës së mjekut ligjor të famullisë Caddo.
Të gjithë fëmijët ishin “fëmijë të lumtur, shumë miqësorë, shumë të ëmbël”, tha Crystal Brown, e cila është kushërirë e njërës prej grave që u qëlluan.
Personi i armatosur vdiq pas ndjekjes nga policia
Personi i armatosur, i identifikuar si 31-vjeçari Shamar Elkins, vdiq pas një ndjekjeje policore që përfundoi me oficerët që qëlluan mbi të. Autoritetet nuk thanë se çfarë mund të ketë shkaktuar dhunën, por detektivët ishin të bindur se të shtënat ishin "tërësisht një incident familjar".
Elkins ishte arrestuar në një rast me armë zjarri në vitin 2019, por Bordelon tha se zyrtarët nuk ishin në dijeni të ndonjë çështjeje tjetër të dhunës në familje.
Elkins dhe gruaja e tij ishin në proces ndarjeje dhe do të paraqiteshin në gjykatë të hënën, sipas Brown. Ajo tha se çifti kishte debatuar për ndarjen para të shtënave.
«Ai vrau fëmijët e tij», tha Brown. "Dhe qëlloi gruan e tij».
Elkins kishte katër fëmijë me gruan e tij dhe tre fëmijë me një grua tjetër që jetonte afër dhe që u qëllua gjithashtu, sipas Brown. Të gjithë fëmijët ishin së bashku në një shtëpi, tha ajo.
Ngjarja ka tronditur thellë komunitetin lokal prej rreth 180,000 banorësh. Kryebashkiaku i qytetit, Tom Arsenault, deklaroi se “ngjarja ka prekur të gjithë qytetin”.
Sipas Gun Violence Archive, vetëm gjatë këtij viti janë regjistruar të paktën 114 të shtëna masive në United States, ku një incident i tillë përkufizohet si plagosja ose vrasja e katër ose më shumë personave, pa përfshirë autorin.
Autoritetet vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e kësaj tragjedie.
