‘Ngjyra e katërt’ në semaforë: drita e bardhë synon të revolucionarizojë trafikun në Evropë

Një propozim inovativ nga studiues të Universiteti i Karolinës së Veriut synon të transformojë mënyrën se si menaxhohet trafiku rrugor, përmes shtimit të një ngjyre të katërt – të bardhës – në semaforë. Ideja lidhet drejtpërdrejt me zhvillimin e automjete autonome dhe përdorimin e sistemeve të avancuara të komunikimit pa tel.
Sipas modelit të ri, e ashtuquajtura “fazë e bardhë” nuk do të zëvendësojë sinjalet tradicionale – të kuqe, portokalli dhe jeshile – por do të funksionojë si një shtesë inteligjente. Kjo dritë do të aktivizohet në kryqëzime kur numri i automjeteve autonome është i mjaftueshëm, duke u sinjalizuar drejtuesve të mjeteve që të ndjekin automjetin përpara dhe të lejojnë sistemin të koordinojë rrjedhën e trafikut në mënyrë automatike.
Në situata kur prania e automjeteve autonome është e kufizuar, semaforët do të rikthehen automatikisht në funksionimin klasik, duke garantuar përshtatje të vazhdueshme me kushtet reale të qarkullimit.
Rezultatet e simulimeve janë premtuese. Studiuesit vlerësojnë se edhe me një përhapje prej vetëm 10% të automjeteve autonome, mbingarkesa në rrugë mund të ulet me rreth 3%. Kur kjo përqindje arrin në 30%, reduktimi i trafikut mund të shkojë deri në 11%, ndërsa në skenarë më të avancuar teknologjikë përfitimet pritet të jenë edhe më të mëdha.
Megjithatë, zbatimi i këtij sistemi përballet me sfida të konsiderueshme, sidomos për shkak të kostove të larta të infrastrukturës dhe nevojës për rrjete të sofistikuara komunikimi midis automjeteve dhe sinjalistikës rrugore.
Për këtë arsye, ekspertët rekomandojnë që teknologjia të testohet fillimisht në ambiente të kontrolluara, si kampuse universitare, porte dhe qendra logjistike, përpara se të aplikohet në shkallë të gjerë në rrjetet urbane evropiane.
