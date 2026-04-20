Zgjedhjet në Bullgari: Pro rusi Rumen Radev shpall fitore historike me 45% të votave

Rumen Radev ka siguruar një fitore të thellë në zgjedhjet parlamentare në Bullgari, duke marrë mbi 45% të votave dhe 129 nga 240 vendet në Kuvend. Ky konsiderohet rezultati më i mirë elektoral në vend në më shumë se tre dekada.
Fitorja e tij shënon një kthesë të fortë politike dhe fundin e dominimit të Boiko Borisov, i cili për më shumë se një dekadë udhëhoqi skenën politike përmes partisë së tij konservatore. Formacioni i Borisovit pësoi një humbje të rëndë, duke u renditur në vend të dytë me vetëm 12,3% të votave — rezultati më i dobët në historinë e tij.
I mbështetur në një profil të fortë drejtues dhe në përvojën e tij ushtarake, Radev e ndërtoi fushatën mbi premtimin për stabilitet dhe luftë kundër korrupsionit sistemik. Ai ka deklaruar se një nga prioritetet kryesore do të jetë çmontimi i ndikimit të oligarkëve, përfshirë Delyan Peevski, i cili është akuzuar ndërkombëtarisht për korrupsion dhe ndikim të paligjshëm në institucionet shtetërore.
Pjesëmarrja në votime arriti në 48,5%, një rritje e ndjeshme për një vend që ka përjetuar tetë procese zgjedhore në pesë vitet e fundit dhe një krizë të zgjatur politike. Analistët e lidhin këtë rritje me thirrjet e vazhdueshme të Radevit për mobilizim qytetar dhe ndryshim të modelit qeverisës.
Në Parlament kanë arritur të hyjnë edhe parti të tjera, përfshirë formacionin e minoritetit turk dhe forca nacionaliste si Vazrazhdane, ndërsa Partia Socialiste Bullgare ka mbetur jashtë, duke mos kaluar pragun elektoral prej 4%.
Pas shpalljes së rezultateve, Radev e cilësoi fitoren si “një triumf të moralit dhe të shpresës”, duke theksuar se votuesit refuzuan modelin e vjetër politik dhe apatinë qytetare. Ai paralajmëroi se procesi i reformave do të jetë i gjatë dhe kërkon përfshirje të gjerë shoqërore.
Sa i përket politikës së jashtme, Radev u shpreh në favor të një qasjeje më pragmatike të Bashkimi Evropian ndaj Rusia, duke mbështetur rifillimin e dialogut me Moskën për çështje të sigurisë dhe stabilitetit në kontinent.
