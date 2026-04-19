Orbani i ri bullgar: Kush është ish-Top Gun-i që u përplas me Zelenskyn

Në një nga videot më të suksesshme të fushatës së tij zgjedhore, ai filmon veten duke drejtuar një MiG-29. Si një mace me 7 shpirtra, gjenerali 62-vjeçar Rumen Radev është një njeri me shumë jetë. Ai u rrit dhe u stërvit si ushtarak, duke u ngjitur shkallët e karrierës nga pilot luftarak në komandant të Forcave Ajrore midis fundit të epokës komuniste dhe tranzicionit demokratik.
Në të pesëdhjetat e tij, ai rriti famën politike në vitin 2016 si kreu i shtetit, kur garoi si kandidati i Partisë Socialiste Bullgare pro-ruse, trashëgimtare e komunistëve të epokës sovjetike.
Më në fund, janarin e kaluar, disa javë para përfundimit të mandatit të tij të dytë (dhe të fundit) si president, ai dha dorëheqjen për të kandiduar në zgjedhjet parlamentare. Radev ka shfrytëzuar të kaluarën e tij ushtarake për të kultivuar imazhin e një patrioti të guximshëm të pakorruptuar nga politika, dhe ai përmend trajnimin e tij ushtarak edhe kur shpjegon pse, sipas mendimit të tij, Ukraina duhet të kërkojë paqe me Rusinë.
Ai hyri në garë në mars me partinë e tij të re, Bullgaria Progresive, dhe pas vetëm një muaji, ai e gjen veten favorit të qartë në këto zgjedhje. Ngritja e tij meteorike është dominuar nga premtimi i luftimit të korrupsionit dhe “shtetit mafioz” që minon vendin më të varfër të BE-së. Radev shpreson të ketë sukses aty ku të tjerët kanë dështuar dhe të bëhet qendra e re e gravitetit të politikës bullgare. Edhe pse ai ka qenë në nivelet më të larta të pushtetit për më shumë se një dekadë,, arriti të rilançohet si një i outsider dhe të bëhet politikani më popullor i vendit duke drejtuar valën e protestave masive kundër korrupsionit që çuan në rrëzimin e qeverisë në dhjetor, për herë të shtatë në pesë vjet.
Një mobilizim i promovuar në fakt nga partia pro-evropiane, e cila më pas ra në vendin e tretë në sondazhe: Radev e fajësoi atë për koston e lartë të jetesës duke favorizuar futjen e euros dhe gjithashtu e akuzoi atë se i kërkoi ndihmë Brukselit për ta diskredituar atë.
Ish-kreu i Forcave Ajrore e pozicionoi veten kështu si bartësin e flamurit të luftës kundër korrupsionit, në kundërshtim me rivalin e tij kryesor, peshën e rëndë të politikës bullgare: Boyko Borisov, udhëheqës i GERB, kryeministër për 11 vjet, midis viteve 2009 dhe 2021, i cilësuar si shtylla kryesore e pushtetit oligarkik dhe të korruptuar të vendit.
Radev shfrytëzoi pakënaqësinë popullore, duke adoptuar tone patriotike dhe nacionaliste që përktheheshin në pozicione euroskeptike dhe pro-ruse në politikën e tij të jashtme. Disa ditë para votimit, ai përsëriti se “ndihma ushtarake nuk duhet t’i jepet Ukrainës” për të shmangur gjetjen e luftës në vend, dhe kundërshtoi marrëveshjen e sigurisë të nënshkruar muajin e kaluar nga Sofja dhe Ukraina; Në vitin 2023, presidenti i atëhershëm u përplas me homologun e tij ukrainas Volodymyr Zelensky gjatë vizitës së tij në Sofje; muaj më parë, ai u përpoq të bllokonte hyrjen e vendit në eurozonë duke propozuar një referendum; ai e quajti Evropën “të depersonalizuar nga ana kulturore”; Në një fjalim të kohëve të fundit, ai akuzoi Brukselin se po privilegjon ideologjinë mbi pragmatizmin ekonomik dhe se është bërë “peng i ambicies së vet për lidership moral”.
Kryeministri aspirant ka përsëritur dëshirën e tij për të rivendosur marrëdhëniet me Kremlinin dhe për të rifilluar rrjedhën e naftës dhe gazit rus në Evropë. Por ai nuk e përcakton veten si pro-rus, por përkundrazi “pro-bullgar”, “pragmatik”.
Lidhjet e tij me Moskën kanë një histori të gjatë. Kandidatura e tij e parë presidenciale në vitin 2016 si pjesë e Partisë Socialiste duket se ka marrë mbështetjen e Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme Ruse (SVR): një nga udhëheqësit e saj, Leonid Reshetnikov, pranoi për mediat bullgare dhe ruse se u takua me udhëheqësin e atëhershëm të Partisë Socialiste të Sofjes për të diskutuar kandidaturën e Radev.
Dhe tani, disa po fajësojnë Kremlinin për suksesin e shpejtë të partisë së re të Radev. Në muajt e fundit, një rrjet llogarish në TikTok dhe Facebook ka qenë aktiv në promovimin e kësaj partie. Sipas studiuesve në Sensika Technologies, një kompani që monitoron përmbajtjen online përpara zgjedhjeve, llogaritë e TikTok që promovojnë hashtagun #rumenradev u shumëfishuan mbi 60 herë më shpejt se ato që promovonin kundërshtarin e tij kryesor: ato arritën gjithsej mbi 5.5 milion shikime midis janarit dhe 17 marsit. Kur qeveria aktuale e përkohshme ngriti shqetësime në lidhje me ndërhyrjen e mundshme ruse në zgjedhje në ditët e fundit, Radev reagoi duke denoncuar një plan “në stilin rumun” për të diskredituar fitoren e tij të pritur zgjedhore.
Qeveria ruse është përmbajtur nga ofrimi i mbështetjes së qartë. Por ish-ambasadori bullgar në Rusi, Ilian Vassilev, e bëri të qartë: “Rusët janë shumë, shumë të etur për të kompensuar, të paktën pjesërisht, humbjen e Orbán në Hungari”.
Shqetësimi po rritet në Bruksel, ku rritet frika Orë të tëra të një Orbáni të ri. Megjithatë, shumë analistë theksojnë hendekun në forcë midis qeverisë në largim në Budapest dhe asaj të ardhshme në Sofje. Në thirrjen e tij të fundit publike para votimit, Radev hodhi poshtë me vendosmëri çdo mundësi për një koalicion me dy forcat e tjera kryesore politike, GERB dhe liberalët pro-evropianë të PPDB: “Bullgaria progresive nuk do të ndjekë rrugën e koalicioneve të mëparshme të krijuara me nxitim”, deklaroi ai para turmës që duartrokiste. “Nuk do të ketë koalicion me Borisovin. As me PPDP-në, e cila po përpiqet të sabotojë zgjedhjet”. Nëse ai u qëndron besnik këtyre qëllimeve, pa një shumicë prej 50%, Radev do të duhet të mbështetet në një qeveri minoritare, shumë larg ekzekutivit të fortë që mbështeti Orbánin. Prandaj, do të jetë më pak e aftë të marrë qëndrime të ashpra si të tijat. Dhe pastaj është financimi i BE-së, të cilin bullgarët nuk duan ta humbasin./ Nga Alessandra Muglia, Corriere della Sera
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd