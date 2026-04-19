Musk dhe Bezos në garë për Hënën: SpaceX dhe Blue Origin përballen për kontratat e NASA-s

Gara për rikthimin e astronautëve amerikanë në Hënë po intensifikohet, me Elon Musk dhe Jeff Bezos që vendosin përballë kompanitë e tyre në një konkurrencë strategjike për kontratat e ardhshme të NASA-s.
Në qendër të kësaj gare është programi NASA “Artemis”, i cili synon rikthimin e njeriut në sipërfaqen hënore dhe ndërtimin e një pranie të qëndrueshme për misione të ardhshme drejt Marsit.
SpaceX dhe avantazhi teknologjik
SpaceX hyn në këtë garë me një avantazh të konsiderueshëm falë përvojës së gjatë me raketat e ripërdorshme si Falcon 9 dhe Falcon Heavy. Në qendër të projektit hënor është sistemi Starship Human Landing System, i përzgjedhur nga NASA për misionin Artemis.
Ky mjet gjigant i projektuar për udhëtime në hapësirë të thellë synon të transportojë astronautë nga orbita hënore në sipërfaqe dhe anasjelltas, duke përfaqësuar një hap të madh në kapacitetin e eksplorimit hapësinor.
Blue Origin dhe qasja graduale
Nga ana tjetër, Blue Origin po zhvillon një qasje më tradicionale dhe graduale. Kompania po punon përmes mjetit New Glenn dhe konceptit të uljes hënore Blue Moon, në bashkëpunim me partnerë të industrisë si Lockheed Martin.
Ndryshe nga modeli i integruar i SpaceX, Blue Origin fokusohet në sisteme më modulare dhe në zhvillim të qëndrueshëm teknologjik.
Strategjia e NASA-s
NASA po ndjek një strategji me disa furnizues për të garantuar konkurrencë, ulje kostosh dhe siguri operacionale. Agjencia ka kontraktuar si SpaceX ashtu edhe Blue Origin për komponentë të ndryshëm të programit Artemis.
Qëllimi final është krijimi i një sistemi të qëndrueshëm për ulje në Hënë dhe zhvillimi i një pranie afatgjatë njerëzore.
Dy filozofi të ndryshme
Rivaliteti mes dy kompanive pasqyron edhe dy filozofi të ndryshme zhvillimi: SpaceX me ritëm të shpejtë dhe testime intensive, dhe Blue Origin me qasje më konservatore dhe graduale.
Ndërsa SpaceX është më pranë operacioneve të avancuara testuese, Blue Origin është ende në faza më të hershme të raketave të rënda orbitale.
Rëndësia e garës
Rezultati i kësaj gare pritet të ndikojë jo vetëm në kthimin e njeriut në Hënë për herë të parë që nga viti 1972, por edhe në të ardhmen e eksplorimit hapësinor dhe rolin e kompanive private në misionet ndërplanetare.
Programi Artemis shihet si një pikë kthese për mënyrën se si bashkëpunojnë agjencitë shtetërore dhe industria private në hapësirë.
