Deklarata të Çakos për Mira Muratin: pretendime mbi ‘qeveri botërore në hije’ dhe emërimi si kryeministre

Në një emision televiziv, analisti Alfred Çako ka bërë një sërë deklaratash kontroverse lidhur me figurën e teknologjisë shqiptare Mira Murati, duke pretenduar pjesëmarrjen e saj në struktura ndërkombëtare vendimmarrëse që ai i cilësoi si “qeveri botërore në hije”.
Sipas Çakos, Murati do të ishte përfshirë në një bord ndërkombëtar të lidhur me zhvillimet në fushën e inteligjencës artificiale, duke e paraqitur këtë si një rast të paprecedentë për një shtetase shqiptare. Megjithatë, këto pretendime nuk shoqërohen me asnjë verifikim apo burim zyrtar.
Ai shtoi më tej se është folur për mundësinë që Murati të ketë rol politik në Shqipëri në të ardhmen, përfshirë edhe spekulime për një pozicion si kryeministre, pretendime të cilat mbeten të pakonfirmuara dhe pa asnjë bazë institucionale.
Deklaratat e tij përfshijnë gjithashtu interpretime mbi zhvillimet globale në ekonomi dhe teknologji, duke i lidhur ato me skenarë të gjerë politikë dhe socialë, të cilët nuk mbështeten nga të dhëna zyrtare apo raporte të verifikuara ndërkombëtare.
Deri më tani, nuk ka asnjë informacion të konfirmuar publik që mbështet pretendimet për ekzistencën e një strukture të tillë apo për përfshirjen e Muratit në vendimmarrje politike jashtë rolit të saj profesional në sektorin e teknologjisë.
