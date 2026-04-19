Bayern Munich shpallet zyrtarisht kampion i Bundesligës, dominim historik në Gjermani

Bayern Munich është shpallur zyrtarisht kampion i Bundesliga, duke konfirmuar edhe një herë dominimin e tij në futbollin gjerman.
Skuadra bavareze i mjaftonte vetëm një pikë ndaj VfB Stuttgart për të siguruar matematikisht titullin, por arriti një fitore bindëse në “Allianz Arena”, duke e kthyer ndeshjen në një spektakël për tifozët vendas.
Stuttgart kaloi i pari në avantazh në minutën e 21-të me Furich, por Bayern reagoi shpejt. Guerreiro barazoi në minutën e 31-të, ndërsa vetëm dy minuta më vonë Jackson përmbysi rezultatin. Davies më pas shënoi golin e tretë, duke e mbyllur pjesën e parë 3-1.
Në pjesën e dytë, Harry Kane zgjeroi epërsinë në 4-1, ndërsa në fund të takimit Andres shënoi për Stuttgartin, duke fiksuar rezultatin përfundimtar 4-2.
Edhe pse kishin siguruar titullin praktikisht, bavarezët dominuan plotësisht lojën, duke kontrolluar ritmin dhe duke mos i lënë hapësirë kundërshtarit.
Ky titull shënon një tjetër kapitull dominimi për Bayern Munich, që ka fituar shumicën e kampionateve në dekadën e fundit, me përjashtim të sezonit 2023–24 kur titulli shkoi te Bayer Leverkusen.
Sezoni aktual ka hyrë në histori edhe për rekorde statistikore. Bayern ka shënuar 109 gola në kampionat, duke thyer rekordin e mëparshëm prej 101 golash të vendosur në sezonin 1971–72.
Sulmuesi Harry Kane ka qenë një nga protagonistët kryesorë, me 32 gola në 26 ndeshje, duke udhëhequr sulmin e skuadrës drejt titullit.
Bavarezët e mbyllin sezonin jo vetëm me një trofe të ri, por edhe me rekorde historike që forcojnë statusin e tyre si një nga skuadrat më dominuese në futbollin evropian.
