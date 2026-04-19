Aulon Kalaja zgjidhet kryetar i PD-së në Krujë: ‘Mandat për bashkimin e demokratëve’

Dega e Partia Demokratike e Shqipërisë në Krujë ka zhvilluar zgjedhjet për drejtimin e ri të strukturës lokale, ku kandiduan Aulon Kalaja dhe Myftar Ismalaja.
Pas përfundimit të procesit të numërimit, fitues është shpallur Aulon Kalaja, i cili ka marrë 622 vota nga gjithsej 717 anëtarë që morën pjesë në votim nga Kruja, Fushë-Kruja dhe zonat përreth.
Zgjedhjet u zhvilluan në kuadër të bashkimit të degës së Krujës dhe Fushë-Krujës, sipas statutit të partisë.
Në fjalimin e tij të parë pas fitores, Kalaja e cilësoi rezultatin si një mandat për bashkimin e demokratëve dhe jo thjesht një shifër zgjedhore, duke theksuar nevojën për unifikim të opozitës lokale.
Ai vlerësoi pjesëmarrjen e lartë në proces dhe e cilësoi atë si një shenjë angazhimi të bazës demokrate në zonë.
Kalaja falënderoi kundërshtarin e tij, Myftar Ismalaja, për garën korrekte dhe theksoi se brenda partisë nuk ka kundërshtarë, por rivalitet që sipas tij sjell progres.
Ai deklaroi gjithashtu se synon rifreskimin e strukturave të partisë dhe përfshirjen e të gjitha grupeve, përfshirë të rinjtë, themeluesit dhe ish të përndjekurit politikë, duke e cilësuar këtë si pjesë të traditës së së djathtës.
“Nuk do t’ju tradhtoj kurrë,” u shpreh Kalaja në mesazhin e tij drejtuar demokratëve, duke theksuar se synimi kryesor është rikthimi i “lavdisë së Krujës” dhe forcimi i partisë në nivel lokal.
