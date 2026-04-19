Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
‘A hyhet në Urop kështu o Karakaç?’ Korreshi publikon pamjet e rrezikshme të linjës elektrike në mes të rrugës
Transmetuar më 19-04-2026, 22:27

Deputeti i Partia Demokratike e Shqipërisë, Saimir Korreshi, ka denoncuar publikisht gjendjen e një linje elektrike të tensionit të lartë në fshatin Garunjas të Lushnjë, duke publikuar pamje që sipas tij tregojnë një rrezik serioz për banorët.

Në videon e publikuar, ai thekson se linja elektrike është e dëmtuar dhe e ekspozuar pranë një rruge kryesore ku qarkullojnë këmbësorë, duke e cilësuar situatën si potencialisht vdekjeprurëse.

Korreshi i ka bërë thirrje ministrit Enea Karakaçi për ndërhyrje të menjëhershme, duke ngritur shqetësimin për mungesë të sigurisë teknike dhe neglizhencë institucionale.

Në reagimin e tij publik, deputeti ka përdorur edhe tone ironike, duke kritikuar mënyrën e menaxhimit të infrastrukturës dhe duke theksuar rrezikun që, sipas tij, paraqet situata për jetën e qytetarëve.

Ai ka kërkuar që autoritetet të marrin masa urgjente për riparimin e linjës dhe shmangien e çdo incidenti të mundshëm.

Reagimi i plotë:

  Selam i fundit per sot Shokut Karakaçi perpara se ta zeri gjumi!  

Bashke me Emanuelin vizituam gabinat e fjales e fundit prodhim Karakaç. Ne Garunjas Jazxhias por me e avancuara ajo e Matjanit!

Shikoni videon dhe do ta kuptoni se sa vemendje ju kushton Karakaçi sigurimit teknik.

Dhe po flasim per jete njerezish pertej Humorit Parlamentar.

A hyet ne UROPPP keshtu o Karakaç.

Shiko keto pamje dhe provo ne te ze gjumi!

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...