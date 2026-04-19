‘A hyhet në Urop kështu o Karakaç?’ Korreshi publikon pamjet e rrezikshme të linjës elektrike në mes të rrugës

Deputeti i Partia Demokratike e Shqipërisë, Saimir Korreshi, ka denoncuar publikisht gjendjen e një linje elektrike të tensionit të lartë në fshatin Garunjas të Lushnjë, duke publikuar pamje që sipas tij tregojnë një rrezik serioz për banorët.
Në videon e publikuar, ai thekson se linja elektrike është e dëmtuar dhe e ekspozuar pranë një rruge kryesore ku qarkullojnë këmbësorë, duke e cilësuar situatën si potencialisht vdekjeprurëse.
Korreshi i ka bërë thirrje ministrit Enea Karakaçi për ndërhyrje të menjëhershme, duke ngritur shqetësimin për mungesë të sigurisë teknike dhe neglizhencë institucionale.
Në reagimin e tij publik, deputeti ka përdorur edhe tone ironike, duke kritikuar mënyrën e menaxhimit të infrastrukturës dhe duke theksuar rrezikun që, sipas tij, paraqet situata për jetën e qytetarëve.
Ai ka kërkuar që autoritetet të marrin masa urgjente për riparimin e linjës dhe shmangien e çdo incidenti të mundshëm.
Reagimi i plotë:
Selam i fundit per sot Shokut Karakaçi perpara se ta zeri gjumi!
Bashke me Emanuelin vizituam gabinat e fjales e fundit prodhim Karakaç. Ne Garunjas Jazxhias por me e avancuara ajo e Matjanit!
Shikoni videon dhe do ta kuptoni se sa vemendje ju kushton Karakaçi sigurimit teknik.
Dhe po flasim per jete njerezish pertej Humorit Parlamentar.
A hyet ne UROPPP keshtu o Karakaç.
Shiko keto pamje dhe provo ne te ze gjumi!
