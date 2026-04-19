Vijon aktive vatra e zjarrit në landfillin e Bushatit, tymi përhapet në zonat përreth
Transmetuar më 19-04-2026, 21:35

Zjarri i rënë në vend-depozitimin e mbetjeve në Landfillin e Bushatit vijon të jetë aktiv edhe gjatë orëve të mbrëmjes, duke e mbajtur situatën ende të pa stabilizuar.

Sipas të dhënave nga terreni, disa vatra djegieje nuk janë shuar plotësisht, ndërsa në pjesë të ndryshme të landfillit vijon procesi i djegies së mbetjeve. Herë pas here intensiteti i flakëve rritet dhe më pas ulet, duke treguar një situatë të paqëndrueshme.

Tymi i krijuar nga zjarri është përhapur në zonat përreth, duke u ndjerë në disa lagje dhe duke shkaktuar shqetësim te banorët lokalë.

Shkaqet e rënies së zjarrit ende nuk janë bërë të ditura, ndërsa autoritetet po e mbajnë situatën nën monitorim për zhvillime të mëtejshme në orët në vijim.

