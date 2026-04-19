Exit pollet në Bullgari: Partia e ish-presidentit pro rus Radev, del fituese e zgjedhjeve parlamentare

Zgjedhjet parlamentare të mbajtura këtë të diel në Bullgari kanë nxjerrë si forcë kryesore fituese partinë e lidhur me ish-presidentin pro rus, Rumen Radev, sipas rezultateve të para të exit poll-eve.
Menjëherë pas mbylljes së votimeve më 19 prill, sondazhet paraprake tregojnë se “Bullgaria Progresive”, e lidhur me Radev, ka siguruar rreth 40% të votave, duke u renditur e para në garën elektorale.
Në vend të dytë renditet partia GERB e ish-kryeministrit Boyko Borisov, me rreth 15% të mbështetjes.
Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pjesëmarrja në votime ka qenë rreth 45%, një shifër më e lartë krahasuar me zgjedhjet e mëparshme. Rreth 6.5 milionë qytetarë u drejtuan drejt kutive të votimit.
Këto zgjedhje shënojnë procesin e tetë elektoral brenda pesë viteve të fundit në vend, duke reflektuar një periudhë të zgjatur paqëndrueshmërie politike në Bullgari.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd