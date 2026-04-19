Debat rreth trendin ‘soft girl’ në Suedi. Gratë që lënë punën për të qëndruar në shtëpi!
Transmetuar më 19-04-2026, 21:15

Një trend i ri i njohur si “soft girl” po fiton terren mes grave të reja në vendet e Evropës Veriore, veçanërisht në Suedi, duke nxitur diskutime mbi rolin e karrierës dhe zgjedhjet e jetesës.

Fenomeni lidhet me gra që zgjedhin të tërhiqen nga puna me kohë të plotë për t’u përqendruar në një stil jetese më të qetë, shpesh të mbështetura financiarisht nga partnerët. Në rrjetet sociale, kjo prirje shoqërohet me terma si “hemmaflickvän” dhe “hemmafru”, që në suedisht i referohen jetës në shtëpi.

Një nga rastet e përmendura është ai i Vilma Larsson, 25 vjeçe, e cila ka hequr dorë nga disa punë dhe ka zgjedhur jetën si shtëpiake, duke e përshkruar atë si më pak stresuese dhe më të qetë. Ajo ndan përditshmërinë e saj në rrjetet sociale, ku ka siguruar një numër të konsiderueshëm ndjekësish.

Sipas të dhënave nga Ungdomsbarometern, një pjesë e të rinjve suedezë shprehin simpati për këtë mënyrë jetese, megjithatë ekspertët theksojnë se numri i atyre që e ndjekin realisht mbetet i kufizuar.

Ky zhvillim ka hapur debat në shoqërinë suedeze. Kritikët, përfshirë figura të lëvizjes feministe si Gudrun Schyman, e konsiderojnë fenomenin si një hap pas për barazinë gjinore dhe pavarësinë ekonomike të grave.

Nga ana tjetër, përfaqësues të Sweden Democrats kanë mbrojtur të drejtën e zgjedhjes individuale, duke theksuar se çdo person duhet të jetë i lirë të vendosë për mënyrën e jetesës.

Ekspertët e lidhin këtë trend edhe me reagimin ndaj stresit dhe presionit të lartë për sukses në shoqëritë moderne, duke e krahasuar me fenomene më të gjera në tregun e punës, si “dorëheqja e qetë”.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

