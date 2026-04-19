Kryeministri i Hungarisë paralajmëron mbylljen e televizionit publik: ‘Përhap propagandë’

Kryeministri i sapozgjedhur i Hungari, Péter Magyar, ka paralajmëruar pezullimin ose mbylljen e transmetuesit publik shtetëror MTVA, duke e akuzuar për njëanshmëri dhe përhapje propagande gjatë fushatës zgjedhore.
Në një intervistë të transmetuar në të njëjtin medium, Magyar deklaroi se televizioni publik ka vepruar kundër forcës së tij politike dhe se do t’i nënshtrohet një reforme të thellë pas krijimit të qeverisë së re. “Ky mekanizëm dezinformimi do të mbyllet sapo të nisë qeveria e Tisza-s,” u shpreh ai, duke iu referuar projektit të tij politik.
Sipas tij, plani përfshin ndërtimin e një sistemi mediatik “të pavarur dhe të paanshëm”. Ai akuzoi MTVA për përhapje të lajmeve të pavërteta dhe sulme personale gjatë fushatës elektorale.
Nga ana tjetër, drejtuesit e transmetuesit publik i kanë hedhur poshtë këto pretendime, duke theksuar se institucioni ka operuar në përputhje me kuadrin ligjor dhe u ka ofruar hapësirë të barabartë të gjitha palëve politike.
Deklaratat e Magyar kanë nxitur debate të forta në vend mbi rolin e medias publike dhe standardet e lirisë së informacionit, në një moment kyç për skenën politike hungareze.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd