Zgjidhet drejtuesi i ri i PD në Pukë

Demir Hyseni është zgjedhur kryetar i ri i Partisë Demokratike në degën e Pukës, duke fituar në një garë të ngushtë përballë Ferit Ringajt.
Rezultatet zyrtare tregojnë se Hyseni ka siguruar 275 vota, ndërsa kundërshtari i tij ka marrë 230 vota, me 13 vota të shpallura të pavlefshme.
Procesi zgjedhor është zhvilluar në një klimë të tensionuar politike, e ndikuar nga përplasjet e brendshme dhe pozicionimet e ndryshme brenda partisë.
Kandidatura e Ringajt, i lidhur me grupin e rithemelimit, ka qenë një nga faktorët kryesorë që ka shtuar rivalitetin gjatë garës.
Aktualisht, Ringaj ushtron detyrën e nënkryetarit të bashkisë, ndërsa Hyseni është njohur për qëndrimet kritike ndaj kryebashkiakut Rrok Dodaj, me të cilin ka pasur përplasje të vazhdueshme publike.
Rezultati i kësaj gare pasqyron jo vetëm një përballje mes dy kandidatëve, por edhe vijimësinë e tensioneve dhe ndarjeve brenda strukturave lokale të Partisë Demokratike.
