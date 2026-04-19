Zgjidhet drejtuesi i ri i PD në Pukë
Transmetuar më 19-04-2026, 20:16

Demir Hyseni është zgjedhur kryetar i ri i Partisë Demokratike në degën e Pukës, duke fituar në një garë të ngushtë përballë Ferit Ringajt.

Rezultatet zyrtare tregojnë se Hyseni ka siguruar 275 vota, ndërsa kundërshtari i tij ka marrë 230 vota, me 13 vota të shpallura të pavlefshme.

Procesi zgjedhor është zhvilluar në një klimë të tensionuar politike, e ndikuar nga përplasjet e brendshme dhe pozicionimet e ndryshme brenda partisë.

Kandidatura e Ringajt, i lidhur me grupin e rithemelimit, ka qenë një nga faktorët kryesorë që ka shtuar rivalitetin gjatë garës.

Aktualisht, Ringaj ushtron detyrën e nënkryetarit të bashkisë, ndërsa Hyseni është njohur për qëndrimet kritike ndaj kryebashkiakut Rrok Dodaj, me të cilin ka pasur përplasje të vazhdueshme publike.

Rezultati i kësaj gare pasqyron jo vetëm një përballje mes dy kandidatëve, por edhe vijimësinë e tensioneve dhe ndarjeve brenda strukturave lokale të Partisë Demokratike.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

