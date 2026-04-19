Dramë në Luiziana! Tetë fëmijë humbin jetën pas një konflikti familjar

Tetë fëmijë të moshës nga një deri në 14 vjeç kanë humbur jetën si pasojë e një sulmi me armë zjarri në qytetin Shreveport, në shtetin e Luiziana, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, ngjarja e rëndë ndodhi në orët e para të mëngjesit të së dielës, ku në total u qëlluan me armë zjarri 10 persona. Autoritetet bëjnë me dije se viktimat janë pjesë e një grupi familjar, ndërsa dyshohet se ngjarja ka nisur pas një konflikti brenda familjes.
Policia njoftoi se autori i dyshuar u neutralizua nga forcat e rendit pas një ndjekjeje me automjet, pasi ishte larguar nga vendi i ngjarjes dhe kishte vjedhur një makinë në afërsi të kryqëzimit të rrugëve West 79th dhe Lynnwood.
“I dyshuari, pasi u largua nga vendngjarja, vodhi një automjet pranë kryqëzimit të West 79th dhe Lynnwood. Oficerët e ndoqën dhe ne besojmë se ai ishte personi i vetëm që qëlloi në këto pika,” deklaroi një zëdhënës i policisë.
Autoritetet vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe motivet e kësaj ngjarjeje të rëndë, e cila ka tronditur opinionin publik në SHBA.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
