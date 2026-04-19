Përplasen dy automjete në ‘Qafë Gjashtë’

Një aksident rrugor është regjistruar në zonën e Qafë Gjashtë, në hyrje të Sarandë, ku janë përplasur dy automjete të tipit “Audi”.
Sipas të dhënave paraprake, në aksident janë përfshirë një mjet me drejtues shtetasin Erjon Hamzaj, 40 vjeç, dhe një tjetër me drejtuese shtetasen Albana Kuka, 38 vjeçe.
Si pasojë e përplasjes, i plagosur ka mbetur 40-vjeçari Hamzaj, i cili fillimisht mori ndihmën e parë në urgjencën e Spitali i Sarandës dhe më pas u transportua drejt Spitali Universitar i Tiranës për trajtim më të specializuar.
Burime mjekësore bëjnë me dije se i dëmtuari ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, autoritetet policore kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e aksidentit.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd