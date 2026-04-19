Delegacion i ‘Fratelli d’Italia’ viziton kampin e Gjadrit për të verifikuar funksionimin e strukturave të riatdhesimit

Një delegacion i partisë italiane Fratelli d’Italia pritet të mbërrijë nesër në Shqipëri, ku do të zhvillojë një vizitë në Qendrën e Paraburgimit për Riatdhesim (CPR) në Gjadër. Vizita synon të vlerësojë nga afër funksionimin e këtyre strukturave, të cilat janë pjesë e politikave për menaxhimin e migracionit.
Sipas deputetes Sara Kelany, e cila drejton departamentin për imigracionin në parti, qëllimi i kësaj nisme është të ofrojë një pasqyrë të bazuar në fakte mbi efektivitetin e qendrave. “Synojmë që, përmes fakteve konkrete, të rrëzojmë narrativat e shtrembëruara se këto qendra nuk funksionojnë ose përbëjnë një dështim. Ky projekt është funksional dhe përfaqëson një model të mundshëm për Evropën,” deklaroi ajo.
Delegacioni përfshin një numër të konsiderueshëm përfaqësuesish të nivelit të lartë të partisë, mes tyre Galeazzo Bignami dhe Lucio Malan, si dhe figura të tjera drejtuese si Giovanni Donzelli dhe Marco Lisei.
Kjo vizitë zhvillohet në një kohë kur në Itali është rritur interesi politik mbi marrëveshjet dhe modelet e menaxhimit të migracionit. Qendra të tilla si ajo në Gjadër janë kthyer në pjesë të debatit më të gjerë evropian lidhur me politikat e azilit dhe riatdhesimit.
