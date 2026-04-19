Helm për minjtë në ushqimin për foshnje HiPP
Transmetuar më 19-04-2026, 18:27

Një alarm është ngritur në Austri pasi në një kavanoz ushqimi për foshnje të markës HiPP është zbuluar helm për minjtë.

Sipas policisë në rajonin e Burgenland, rasti u raportua nga një klient, ndërsa foshnja fatmirësisht nuk e kishte konsumuar ushqimin e kontaminuar.

Autoritetet dyshojnë se kavanozi është manipuluar qëllimisht dhe kanë paralajmëruar se mund të ketë edhe produkte të tjera të rrezikshme në qarkullim. Paralajmërimi është dhënë pas informacioneve nga hetuesit gjermanë, ndërsa raste të ngjashme janë raportuar edhe në Republikën Çeke dhe Sllovaki.

Ndërkohë, kompania HiPP ka tërhequr nga tregu të gjithë gamën e kavanozëve me pure të shitur në supermarketet Spar në Austri, duke theksuar se produktet kanë dalë nga fabrika në gjendje të rregullt dhe se problemi lidhet me ndërhyrje të jashtme.

Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes dhe të kontrollojnë produktet përpara përdorimit, pasi konsumimi i tyre mund të jetë potencialisht kërcënues për jetën.

