Hita heq policët që ‘fshihen pas ferrave dhe nxjerrin kacinë’!

Në rrugët nacionale nuk do të këtë më patrulla policisë, por shkeljet do të konstatohen nëpërmjet dronëve dhe teknologjisë policore. Ky është urdhri i Skënder Hitës, drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit i cili nëpërmjet një Telegrami ka udhëzuar vartësit e tij për ndalimet për verifikime. Ndërkohë, në raste të veçanta në terren do të dalin shefat e sektorëve apo seksioneve të policisë rrugore.
10 ditë pasi mori detyrën e drejtorit të përgjithshëm, Skënder Hita ka firmosur urdherat e parë sa i takon organizimit dhe funksionit të policisë së shtetit.
Hita nëpërmjet një telegrami u ka kërkuar vartësve të tij heqjen e shërbimeve të dukshme të policisë rrugore nga akset nacionale dhe jo vetëm.
Sipas urdherit në fjalë, drejtori i përgjithshmë thotë së ka marrë ankesa të shumta të qytetareve të cilët kanë shprehur shqetësime mbi ndalimet rutinë të kryera pa një bazë të qartë ligjore apo vonesat e panevojshme që këto veprime shkaktojnë gjatë udhëtimit.
Praktika e ndalimit të mjeteve për verifikim nuk do të përdoret më.
Në të tilla kushte drejtori i përgjithshëm udhëzon që shkeljet e qarkullimit rrugor të konstatohen përmes pajisjeve teknologjike si radarët për shpejtësinë, në opsionin automatik dhe dronët.
Por në rastet kur për shkak të situatës, kërkohet konstatimi i shkeljeve në prezencë të drejtuesve të mjeteve, telegrami udhëzon që të hartohet një plan i qartë masash për pikat e kontrollit dhe në krye të tyre të jenë shefat e sektorëve apo seksioneve të policisë rrugore.
Kryepolici Hita ka kërkuar që prej 10 prillit të ndërpritet menjëherë praktika e ndalimit të automjeteve nga rrugorët me motivacionin “për verifikim”.
