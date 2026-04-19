Zjarr masiv në landfillin e Bushatit, flakët përfshijnë venddepozitimin e mbetjeve
Transmetuar më 19-04-2026, 15:49

Një zjarr i përmasave të mëdha ka përfshirë landfillin e mbetjeve në Bushat, në qarkun e Shkodër, duke shkaktuar alarm.

Flakët janë përhapur me shpejtësi në të gjithë sipërfaqen e depozitimit, ndërsa shkaqet e zjarrit mbeten ende të paqarta.

Në vendngjarje po operojnë gjashtë mjete zjarrfikëse, të mbështetura nga strukturat vendore të Shkodër, Lezhë dhe Vau i Dejës.

Forcat zjarrfikëse po punojnë për izolimin e vatrave aktive dhe për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të flakëve.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

