Zjarr masiv në landfillin e Bushatit, flakët përfshijnë venddepozitimin e mbetjeve

Një zjarr i përmasave të mëdha ka përfshirë landfillin e mbetjeve në Bushat, në qarkun e Shkodër, duke shkaktuar alarm.
Flakët janë përhapur me shpejtësi në të gjithë sipërfaqen e depozitimit, ndërsa shkaqet e zjarrit mbeten ende të paqarta.
Në vendngjarje po operojnë gjashtë mjete zjarrfikëse, të mbështetura nga strukturat vendore të Shkodër, Lezhë dhe Vau i Dejës.
Forcat zjarrfikëse po punojnë për izolimin e vatrave aktive dhe për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të flakëve.
