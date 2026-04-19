Tension dhe pakënaqësi, mesazhi i Rogertit pas daljes nga finalja

Finalja e Big Brother VIP shpalli fitues Selim Bollati, ndërsa pas spektaklit janë vënë re edhe reagime të pakënaqura nga disa prej finalistëve.
Një prej tyre është Rogerti, i cili u eliminua i pari nga katër finalistët dhe u shfaq i tensionuar menjëherë pas daljes nga shtëpia.
Sipas raportimeve të “Prive by Liberta Spahiu”, ai u largua nga studioja menjëherë pas eliminimit, ndërsa gjendje e ngarkuar u vu re edhe tek mbështetësit e tij.
Rogerti nuk mori pjesë as në festën përmbyllëse të organizuar për stafin dhe ish-banorët e spektaklit. Më pas, ai u shfaq në rrjetet sociale krah reperit Don Phenom, i cili e cilësoi si “fituesin e vërtetë”.
Në një mesazh drejtuar mbështetësve, Rogerti u shpreh: “Këto lojëra janë bërë për politikën vëlla, nuk janë bërë për njerëzit e vërtetë”.
Ai u konsiderua si një nga personazhet më antagonistë të këtij sezoni të “Big Brother VIP”.
