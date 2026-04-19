Tension dhe pakënaqësi, mesazhi i Rogertit pas daljes nga finalja
Transmetuar më 19-04-2026, 15:47

Finalja e Big Brother VIP shpalli fitues Selim Bollati, ndërsa pas spektaklit janë vënë re edhe reagime të pakënaqura nga disa prej finalistëve.

Një prej tyre është Rogerti, i cili u eliminua i pari nga katër finalistët dhe u shfaq i tensionuar menjëherë pas daljes nga shtëpia.

Sipas raportimeve të “Prive by Liberta Spahiu”, ai u largua nga studioja menjëherë pas eliminimit, ndërsa gjendje e ngarkuar u vu re edhe tek mbështetësit e tij.

Rogerti nuk mori pjesë as në festën përmbyllëse të organizuar për stafin dhe ish-banorët e spektaklit. Më pas, ai u shfaq në rrjetet sociale krah reperit Don Phenom, i cili e cilësoi si “fituesin e vërtetë”.

Në një mesazh drejtuar mbështetësve, Rogerti u shpreh: “Këto lojëra janë bërë për politikën vëlla, nuk janë bërë për njerëzit e vërtetë”.

Ai u konsiderua si një nga personazhet më antagonistë të këtij sezoni të “Big Brother VIP”.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

