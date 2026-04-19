Shoqëronte turistë drejt Ujëvarës së Sotirës në Gramsh, rrëzohet dhe humb jetën burri

Një 53-vjeçar ka humbur jetën në Gramsh, në zonën turistike të Ujëvara e Sotirës.
Sipas informacionit paraprak, rreth orës 12:45, shtetasi R.Xh., banues në Durrës, i cili ushtronte aktivitet në transportin e vizitorëve drejt zonës, dyshohet se është rrëzuar aksidentalisht gjatë lëvizjes në këmbë.
Si pasojë e rrëzimit, 53-vjeçari ka humbur jetën.
Gramsh/Informacion paraprak
Më datë 19.04.2026, rreth orës 12:45, tek Ujëvara e Sotirës, shtetasi R. Xh., 53 vjeç, banues në Durrës, i cili ushtronte aktivitet në transportin e vizitorëve për qëllime turistike drejt zonës, dyshohet se është rrëzuar aksidentalisht gjatë lëvizjes në këmbë dhe, për pasojë, ka humbur jetën.
Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave dhe dokumentimin ligjor të rastit.
