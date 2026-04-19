Aksident me vd’ekje në Kukës
Transmetuar më 19-04-2026, 14:17

Një aksident me pasojë vdekje është regjistruar në Kukës, në afërsi të aeroportit.

Sipas njoftimit të policisë, rreth orës 13:30, në aksin rrugor Bicaj–Kukës, shtetasi F.B., 56 vjeç, duke drejtuar automjetin e tij, ka përplasur këmbësorin I.H., 64 vjeç, banues në Bicaj.

Si pasojë e përplasjes, 64-vjeçari ka ndërruar jetë në vendngjarje.

Drejtuesi i mjetit është shoqëruar në Komisariat për veprime të mëtejshme procedurale.

Grupi hetimor po vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit.

Njoftimi:

Rreth orës 13:30, në aksin rrugor Bicaj – Kukës, shtetasi F. B., 56 vjeç, duke drejtuar automjetin e tij, ka përplasur këmbësorin, shtetasin I. H., 64 vjeç, banues në fshatin Bicaj.

Si pasojë, 64 vjeçari ka ndërruar jetë në vendngjarje.

Drejtuesi i mjetit është shoqëruar në Komisariat për veprime të mëtejshme procedurale.

Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e rrethanave të aksidenti

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

